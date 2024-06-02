На фейкових відео фігурують люди в однострої та нібито співробітники Нацполіції

Російські окупанти можуть створювати провокативні відео з сюжетами про неналежну поведінку нібито представників ТЦК та СП, щоб підірвати довіру до українських військовослужбовців Для цього росіяни імітують «живий» відеозапис нібито побиттів та викрадень на нейтральних локаціях тимчасово окупованих територій, повідомили у прес-службі Сухопутних військ ЗС України у неділю, 2 червня.

«Ми отримуємо дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованій території. Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з "місцевими жителями», – повідомили у прес-службі Сухопутних військ.

На записі росіяни імітують побиття та знімають автомобілі (зокрема, мікроавтобуси) з чорними номерами, а також машини на українських номерах із різними регіонами реєстрації. Для того, щоб місце фейкового нападу нібито співробітників ТЦК не було можливо визначити, окупанти використовують нейтральні локації.

Крім того, за даними Сухопутних військ, росіяни навмисно поширюють провокативні відео у поганій якості, щоб імітувати «природність» події та удати, що її знімають на телефон. До того окупанти використовували більш професійні засоби зйомки та монтаж, що, за даними Сухопутних військ, не дало бажаного результату.

«Раніше ворожі фахівці використовували більш професійний монтаж і не досягали результату, а отже – противник удосконалюється. Окрім імітації конфліктів готуються відео, що пов'язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків, у закладах харчування та в супроводі жінок. За останній час у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення», – повідомили у прес-службі Сухопутних військ.

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ підкреслили, що реальні ситуації з представниками ТЦК та СП ретельно вивчають та проводять відповідні службові перевірки. Військовослужбовці закликали критично ставитися до підозрілих та провокативних відео та перевіряти інформацію.