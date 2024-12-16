У 2021 році АТП-1 уклало з ТОВ «Біоеталон» договір на постачання палива

Господарський суд Львова задовольнив позов прокуратури до Львівського комунального автотранспортного підприємства №1 та ТОВ «Біоеталон» й зобов'язав повернути надмірно сплачених за пальне 65 млн грн. Пресслужба Львівської обласної прокуратури у понеділок, 16 грудня, повідомила, що у 2021 році комунальне підприємство уклало договір на постачання дизельного пального. Однак після цього з підрядником підписали 49 додаткових угод, якими штучно збільшували вартість пального.

«У 47 угодах ціна за одиницю товару була вищою на понад 10 % від вартості визначеної умовами договору, а у певний період часу збільшилася для комунального підприємства на понад 170 % від ціни визначеної договором. У результаті безпідставного підняття ціни на дизпаливо товариству було неправомірно перераховано майже 65 млн грн», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Львівська обласна прокуратура не називає компанії, але в судовому реєстрі можна знайти матеріали справи, що стосуються сумського ТОВ «Біоеталон», яке 2021 року отримало підряд від львівського АТП-1. Справу розглядав суддя Тарас Рим. Також у системі публічних закупівель Prozorro йдеться, що загалом від АТП-1 підрядник отримав майже 180 млн грн й до вересня мав поставити понад 8 млн літрів дизельного пального Євро-5.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, ТОВ «Біоеталон» з Сум працює з 2012 року й спеціалізується на гуртовій торгівлі паливом. Директором та Олег Лєбєдєв. Також йому належить 50% компанії. Рештою володіє Юлія Яременко. ТОВ «Біоеталон» отримувало державних підрядів на 1,8 млрд грн. Від АТП-1 компанія отримала замовлень на понад 480 млн грн. Крім цього, АТП-1 розривало з ТОВ «Біоеталон» три угоди вартістю 500 млн грн через порушення умов договору.

Додамо, що угоди з ТОВ «Біоеталон» підписував ексдиректор АТП-1 Орест Хамула. Він очолював комунальне підприємство з 2017 по 2023 роки. Станом на грудень 2024 року директором є Сергій Климчук.