Цей фільм викликав суперечки ще на стадії оголошення касту. До того ж повністю змінена концепція історії теж змушувала фанатів хвилюватися.

Єдине, що схвально сприйняли всі, – песика Крипто. То який вийшов фільм, як обирали акторів, хто такий Крипто та що чекає на нас у майбутньому, розповідаємо далі.

Про що фільм «Супермен»

Супермен зазнає першої в житті поразки від таємничої металюдини. Він намагається відновити сили, але Лекс Лютор вже готує нову пастку. Він налаштовує світ проти героя, і тепер він для всіх загарбник.

Ба більше, Лютор отримує дозвіл від уряду США затримати Супермена як ворога. Лиходій прагне панувати світом, і єдиний, хто б міг його зупинити, – ув'язнений.

Про акторів: хто грає у фільмі і як проходив каст

Девід Коренсвет дізнався, що отримав роль Супермена, під час зйомок фільму «Смерчі» (2024). А натхненням для його образу став Кларк Кент у виконанні Крістофера Ріва.

Для ролі актор набрав 40 фунтів м’язів: з 90 до 109 кг. Цікаво, що Крістофер Рів пройшов через подібну процедуру. І ще деталь, Крістофер Рів і Девід Коренсвет мають однаковий зріст – 1,93 м, вони найвищі Супермени в історії кіно.

Ніколас Голт також проходив проби на роль Супермена, натомість він став шикарним Лексом Лютором. Актор зізнався, що коли вперше читав сценарій, подумав, що міг стати гарним Лютором. Він переглянув фільми з Джином Гекменом, який грав Лютора у фільмах з Крістофером Рівом.

Нейтан Філліон, що грає Зеленого Ліхтаря, – давній друг режисера і вже всьоме з’являється у його фільмі.

Про Крипто: звідки взявся пес і як це вплинуло на фільм

Про те, що у фільмі з’явиться Крипто, Джеймс Ганн повідомив в жовтні 2024 року через соціальні мережі.

Натхненням для Крипто став песик Озу, собака Ганна, яку він взяв з притулку у 2022-му, врятувавши від евтаназії.

Озу був відсканований у 3D, а потім його змінили, щоб він був більш схожим на Крипто. У фільмі він не розмовляє, але йому і не треба це, щоб причарувати глядачів.

Також створювати роль песика допомагала акторка Мерфі Від, яка у костюмі захоплення рухів відтворювала поведінку Крипто.

Песик став надзвичайно популярним. У США навіть провели конкурс двійників. Господар переможця отримав $1000 і можливість обрати клініку, куди організатори перекажуть ще $2000.

Також після виходу фільму виросла кількість пошукових запитів «прихистити собаку» на 513%.

А ще Джеймс Ганн зізнався, що спочатку хотів почати DC-всесвіт із сольного фільму про Крипто, а Супермен був другорядним героєм. Але Крипто отримав свою головну роль у мультфільмах циклу Krypto Saves the Day!. Перший епізод вже з’явився.

Про знімання, костюми й тортури гримом

Те, що в костюмі Супермена знову з’явилися культові шорти, було ідеєю Девіда Коренсвета: «Я інопланетянин із космосу, який може літати та підіймати будівлі, а також стріляти з очей лазерними променями, що можуть розчиняти предмети. Я хочу, щоб діти не боялися мене. То що ж мені одягти?».

Джеймс Ганн вирішив не додавати скульптурні м’язи на костюм Супермена, тому що хотів показати справжню статуру актора.

Художниця-постановниця Бет Мікл провела шість місяців, розробляючи Фортецю супермена, і ще 16 тижнів, створюючи декорації: «Будівництво було величезним викликом. Ми побудували 242 гігантських кристали, і всі вони справжні». Єдиною взаємодією з комп’ютерною графікою, за її словами, було створення руху Фортеці, яка піднімається з-під льоду. Кристали були виготовлені зі смоли. «Ми купили всю смолу, яка була на східному узбережжі у 2023 році», – сказала Мікл, додавши, що це було дешевше, ніж комп’ютерна графіка.

Джеймс Ганн назвав фільм «Ґодзілла Мінус один» (2023) головним джерелом натхнення для цього фільму, пояснивши: «Я намагався поєднати такі елементи, як гігантські монстри, роботи, собаки, які літають, та інші супергерої... Моєю метою було зняти фільм на зразок «Ґодзілла Мінус один», в якому зображено Ґодзіллу, але також присутня чудова людська драма».

Ентоні Карріган, який грає Метаморфо, розповів про нанесення гриму: «Це були речі, які приклеювали до мене, а потім наносили деталі, а потім на них приклеювали ще більше речей…». На запитання, як він це витримав, актор відповів: «Можливо, це просто тому, що я виріс із двома старшими сестрами, які садили мене і наносили на мене будь-який макіяж, який хотіли, але я просто входжу в якийсь, не знаю, спокійний стан. Я просто добре проводжу час. Найважча частина, на мою думку, – це остання година».

Про визнання фільму

Девід Коренсвет розповів, що отримав листа підтримки від Генрі Кавілла, актора, що грав Супермена у фільмах Зака Снайдера.

Сценарист Девід С. Гойєр, який брав участь у створенні «Людини зі сталі» та інших фільмів, сказав: «Кожне покоління отримує свого Супермена, який йому потрібен... Я вболівав за цей фільм, тому радий, що він виявився успішним. Очевидно, що у нас була набагато похмуріша, приземлена версія, і зараз ми перебуваємо в зовсім іншому місці, і мені подобається сам слоган «Доброта – це панк-рок».

Він додав, що Девід Коренсвет неймовірно привабливий. «Я ніколи б не подумав використовувати Крипто, і він теж тут був чудовий. Але затьмарив все шоу Містер Терріфік, якого ми з Джеффом Джонсом, по суті, перетворили на реального персонажа в «Лізі справедливості». Він був крутий», – зазначив Девід С. Гойєр.

Фільм зібрав $22,5 млн за попередні покази в четвер увечері, що є найвищим показником серед усіх фільмів, випущених у 2025 році на той момент.

Перший трейлер набрав 250 млн переглядів протягом перших 24 годин, що є другим результатом серед усіх фільмів, які випустив не Disney, після «Людини-павука: Додому шляху нема» (2021) з 356 млн переглядів.

Про майбутнє

Ганн не виключає, що Лекс Лютор може отримати свою канонічну броню в майбутньому. А ще не виключає появи Генрі Кавілла у кіновсесвіті DC.

Щодо фільму, то Ганн вже почав писати новий сценарій, який, за його словами, не буде прямим сиквелом, але в якому Супермен зіграє одну з головних ролей. Також Ганн стане режисером нової стрічки.

Також розглядається можливість створення спін-оф-серіалів про Містера Терріфіка та Джиммі Олсена.

Новий «Супермен» дійсно не схожий на інші фільми. У цьому, мабуть, і був основний задум творців. Нові герої, нові конфлікти та ідеальне поєднання в одному персонажі людських та надлюдських якостей.