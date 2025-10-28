Еліна Світоліна достроково завершила сезон-2025

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала володаркою нагороди Heart Award за виступ у складі збірної України в фінальному раунді Кубка Біллі Джин Кінг, повідомляє офіційний сайт турніру.

У боротьбі за приз 31-річна спортсменка за підсумками голосування випередила Жасмін Паоліні (Італія), Елізабетту Коччаретто (Італія) та Джессіку Пегулу (США). Приз у розмірі 10 тисяч доларів Еліна вже традиційно вирішила передати у свій фонд Svitolina Foundation, який підтримує українських молодих тенісистів.

Нагадаємо, нагорода Heart Award вручається тенісисткам, які з честю представляли свою країну, продемонстрували виняткову мужність на корті та видатну відданість команді під час виступу на Кубку Біллі Джин Кінг.

Світоліна в межах 1/4 фіналу турніру спочатку обіграла іспанку Паулу Бадосу, а в півфінальному поєдинку поступилася італійці Жасмін Паоліні. Цікаво, що саме після поразки 8-й ракетці світу українка вирішила достроково завершити сезон.

До слова, нагорода Heart Award стала для Світоліної другою поспіль – раніше вона отримала визнання за підсумками кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг 2025 року.