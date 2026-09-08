Світові ціни на продукти продовжують зростати

Світові ціни на продукти у серпні 2026 року досягли найвищого рівня з листопада 2022 року. Найбільше подорожчав цукор, а ціни на зерно зростають через посуху, аномальну спеку та проблеми з постачанням із Чорноморського регіону. Про це свідчать дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), пише Lavanguardia.

У серпні світові ціни на продукти зросли на 1,9% за місяць і на 2,5% за рік. Водночас вони залишаються майже на 17% нижчими за рекордний рівень березня 2022 року. Подорожчали всі основні групи продовольчих товарів: зернові, рослинні олії, м’ясо, молочна продукція та цукор.

Цукор подорожчав майже на 12% за місяць

Найбільше зростання зафіксували на ринку цукру. Його індекс за місяць підскочив на 11,9% і досяг найвищого рівня з червня 2025 року. Ціни зросли через погіршення прогнозів урожаю цукрових буряків у Євросоюзі, де посіви постраждали від тривалої спеки й посухи. На ринок також вплинули побоювання щодо майбутнього врожаю в Азії через Ель-Ніньйо (природне потепління вод Тихого океану, що спричиняє погодні аномалії) та скорочення виробництва цукру в Бразилії.

Крім того, Індія оголосила про безмитний імпорт цукру-сирцю, що посилило очікування зростання глобального попиту.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Світові ціни на пшеницю у серпні збільшилися на 2,6% і вже на 15% перевищують торішній рівень. Причинами стали гірші прогнози врожаю в Європі після спекотного й посушливого літа, а також перебої з експортом через Чорне море.

Кукурудза за місяць подорожчала на 2,5%. На ціни вплинули побоювання щодо врожаю у США та ЄС, високий попит із боку виробників кормів і біопалива, труднощі з постачанням ресурсів через Ормузьку протоку та проблеми з українським експортом. Загалом індекс цін на зернові зріс на 2,2% – до максимуму з травня 2024 року.

Подорожчали й олія, м’ясо та молочні продукти

Індекс цін на рослинні олії збільшився на 0,6% і досяг найвищого рівня з червня 2022 року. Пальмова та соєва олії подорожчали через високий світовий попит і побоювання щодо впливу Ель-Ніньйо на виробництво у Південно-Східній Азії. Водночас соняшникова та ріпакова олії дещо подешевшали.

Молочна продукція за місяць подорожчала в середньому на 2,3%. Основною причиною стало скорочення виробництва молока в ЄС через спекотну та суху погоду. Найбільше зросли ціни на сухе молоко й сир.

Індекс цін на м’ясо підвищився на 1%. Подорожчали свинина, птиця та баранина, тоді як яловичина стала дешевшою через посилення конкуренції між експортерами з Бразилії та Австралії.

FAO погіршила прогноз світового врожаю зерна

FAO знизила прогноз світового виробництва зернових у 2026 році до 2,98 млрд тонн. Це на 2% менше, ніж торік, і найбільше річне скорочення з 2018 року. Водночас очікуваний урожай усе ще може стати другим найбільшим за всю історію спостережень.

Світове виробництво пшениці прогнозують на рівні 810,7 млн тонн, що на 3,8% менше за торішній показник. Урожай рису може скоротитися на 1,9% – до 553,1 млн тонн.

У FAO пояснюють зростання цін одночасним впливом кліматичних аномалій, геополітичної напруженості та перебоїв у міжнародній торгівлі. Особливі ризики створюють проблеми з експортом зерна через Чорне море та постачанням добрив через Ормузьку протоку.

Довідково. Індекс FAO відстежує ціни на товари, якими торгують на світових ринках. Тому їхнє подорожчання не завжди одразу відображається на цінниках у магазинах, однак із часом може вплинути на собівартість продуктів і загальну інфляцію.

Раніше ZAXID.NET писав, що зміни клімату змушують європейських фермерів шукати культури, які краще переносять спеку та посуху. Однією з них стала лаванда, яку через високу цінність і широке застосування називають «фіолетовим золотом».