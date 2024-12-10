Україна отримає 454 млн доларів на розвиток сфери охорони здоров'я

Україна отримає від Світового банку 454 млн доларів, які спрямують на розвиток сфери охорони здоров’я. Про це у вівторок, 10 грудня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомили у міністерстві фінансів, гроші нададуть в межах проєкту «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність»(THRIVE). Мета цього проєкту – допомогти уряду покращити програми медичних гарантій (ПМГ), аби зміцнити українську сферу охорони здоров’я.

Зокрема, міністр фінансів Сергій Марченко підписав кредитну угоду зі Світовим банком на суму 249 млн доларів за підтримки Уряду Японії (у тому числі 29 млн доларів США на капіталізацію відсотків) та кредитну Угоду на 200 млн доларів США. Крім того, міністерство охорони здоров’я отримає 5 млн доларів гранту від фонду URTF.

«Впровадження нового проєкту THRIVE дозволить якнайшвидше залучити необхідне фінансування для підтримки державних реформ у сфері охорони здоровʼя, а саме покращити дію програми медичних гарантій. Забезпечення безперебійного надання якісних медичних послуг громадянам є одним з пріоритетів Уряду у часи повномасштабної війни. Вдячний команді Світового банку за розуміння наших нагальних потреб та підтримку українців», – сказав Сергій Марченко.

Нагадаємо, 22 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримає 4,8 млрд доларів гранту Світового банку в межах проєкту PEACE. Гроші спрямують на фінансування ключових бюджетних програм під час війни.