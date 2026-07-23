Сєргєй Лавров заявив про готовність Росії до переговорів під час зустрічі з Марко Рубіо
Лавров також закликав США припинити постачання зброї Україні
Міністр закордонних справ росії Сєргєй Лавров під час переговорів із державним секретарем США Марко Рубіо заявив про готовність Москви до політико-дипломатичного врегулювання війни. Водночас він закликав припинити постачання західної зброї Україні. Про це у четвер, 23 липня, повідомило Міністерство закордонних справ Росії.
У російському відомстві зазначили, що сторони обговорили широкий спектр двосторонніх та міжнародних питань у межах продовження контактів на найвищому рівні.
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За твердженням МЗС РФ, Лавров ознайомив Рубіо з російським баченням перебігу війни проти України та наголосив на неприпустимості подальших поставок зброї Києву. Крім того, він заявив, що Москва нібито залишається відкритою до політико-дипломатичного врегулювання та підтримує пропозиції, які, за словами російської сторони, були озвучені представниками США під час зустрічі російського диктатора Владіміра Путіна та президента США Дональда Трампа в Анкориджі.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Під час переговорів Лавров і Рубіо також обговорили питання нормалізації роботи дипломатичних представництв двох країн. У МЗС РФ наголосили, що за підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити контакти між зовнішньополітичними відомствами, зокрема в межах роботи міжнародних організацій.
Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський через російського мільярдера Романа Абрамовича передав Владіміру Путіну пропозицію провести прямі мирні переговори. Згодом інформацію, яку першою оприлюднило Financial Times, глава держави особисто підтвердив в інтерв'ю Sky News. Таким чином український лідер хотів показати російському главі серйозність України щодо проведення переговорів навіть без участі США, які більше зацікавленні врегулюванням війни на Близькому Сході.