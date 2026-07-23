Лавров та Рубіо обговорили бачення перебігу війни в Україні

Міністр закордонних справ росії Сєргєй Лавров під час переговорів із державним секретарем США Марко Рубіо заявив про готовність Москви до політико-дипломатичного врегулювання війни. Водночас він закликав припинити постачання західної зброї Україні. Про це у четвер, 23 липня, повідомило Міністерство закордонних справ Росії.

У російському відомстві зазначили, що сторони обговорили широкий спектр двосторонніх та міжнародних питань у межах продовження контактів на найвищому рівні.

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За твердженням МЗС РФ, Лавров ознайомив Рубіо з російським баченням перебігу війни проти України та наголосив на неприпустимості подальших поставок зброї Києву. Крім того, він заявив, що Москва нібито залишається відкритою до політико-дипломатичного врегулювання та підтримує пропозиції, які, за словами російської сторони, були озвучені представниками США під час зустрічі російського диктатора Владіміра Путіна та президента США Дональда Трампа в Анкориджі.

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Під час переговорів Лавров і Рубіо також обговорили питання нормалізації роботи дипломатичних представництв двох країн. У МЗС РФ наголосили, що за підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити контакти між зовнішньополітичними відомствами, зокрема в межах роботи міжнародних організацій.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський через російського мільярдера Романа Абрамовича передав Владіміру Путіну пропозицію провести прямі мирні переговори. Згодом інформацію, яку першою оприлюднило Financial Times, глава держави особисто підтвердив в інтерв'ю Sky News. Таким чином український лідер хотів показати російському главі серйозність України щодо проведення переговорів навіть без участі США, які більше зацікавленні врегулюванням війни на Близькому Сході.