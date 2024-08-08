75 хвилин нарізки з відео про котиків одночасно показали у 250 кінотеатрах в США, Канаді та Австралії і ще в 100 кінотеатрах Європи. Так званий Cat Video Fest відбувся 3-4 серпня. Незабаром це грандіозне відео покажуть ще, перелік кінотеатрів доступний на сайті фестивалю. Щоправда, України в ньому немає.

Автор відео Віл Брейден створив компіляцію із найсвіжіших відео, на яких є коти – це відео із соцмереж, музичні кліпи тощо. У нього вийшло 75 хвилин котиків на широкому екрані. Мова стрічки, як пишуть організатори, англійська і котяча.

Cat Video Fest не тільки допомагає людському мозку розслабитися, а й збирає гроші на місцеві притулки для котів та на допомогу котам у потребі загалом. Цьогоріч фестиваль зібрав 280 тис. доларів, що удвічі більше, ніж торік. І додатково – десятки тисяч доларів для притулків в містах, де він проходив.

Виник фестиваль котячого відео ще в 2019 році і відтоді набирає все більшої популярності. Організатори – зареєстрована у Вашингтоні соціальна ініціатива – готові розширити свою географію і чекають на запити.

Гаслом фестивалю є цитата із The Wall Street Journal: «Дивитися дурнуваті відео про котів – добре для вас». Не посперечаєшся.