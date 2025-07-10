Щоб використати лаврове листя на городі, не варто просто розсипати його на поверхні

На кухні часто зберігаються продукти, які можуть стати не лише смачними інгредієнтами, а й ефективними помічниками у садівництві. Одним із таких непомітних, але дуже цінних ресурсів є лаврове листя. Його аромат ми звикли пов’язувати з супами й тушкованими стравами, але виявляється, лаврове лситя має і корисні властивості для ґрунту. Як його застосувати у садівництві, пише Prostoway.

Щоб використати лаврове листя на городі, не варто просто розсипати його на поверхні. Значно ефективніше приготувати рідке добриво-концентрат, яке забезпечить ґрунт мікроелементами та природними антисептиками.

Для цього візьміть три великі лаврові листки, подрібніть їх і змішайте з однією столовою ложкою харчової соди. Залийте суміш склянкою теплої води й перебийте все блендером до максимально однорідної консистенції, це допоможе корисним речовинам краще розчинитися.

Отриманий концентрат перелийте у відро з водою, приблизно 8-10 літрів. Для посилення ефекту можна додати столову ложку фітоспорину – біопрепарату, що покращує мікрофлору ґрунту.

Поливайте грядки цією сумішшю, стежачи, щоб рідина проникала на глибину кількох сантиметрів. Такий полив не лише підживить землю, а й сприятиме здоровому росту рослин, зменшуючи ризик грибкових захворювань.