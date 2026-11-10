Танкер Agioi Fanendes із майже 300 тис. барелів російського дизельного пального змінив курс

Танкер Agioi Fanendes із майже 300 тис. барелів російського дизельного пального змінив курс приблизно за 400 морських миль від Нью-Йорка та почав віддалятися від східного узбережжя США. Про це у вівторок, 10 листопада, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на портові звіти та дані відстеження суден.

За інформацією агентства, із понеділка танкер рухається зигзагоподібним маршрутом у протилежному від американського узбережжя напрямку. Переміщення судна привернуло увагу трейдерів, які стежать за постачанням російського дизельного пального після домовленостей між російським правителем Владіміром Путіним і президентом США Дональдом Трампом минулого місяця. Тоді сторони домовилися про постачання пального на американський та світові ринки.

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Ця домовленість викликала критику з боку демократів у США. Вони заявляли, що закупівля російського пального допоможе Кремлю фінансувати війну проти України. Водночас, за даними відстеження суден, досі жодна партія російського дизелю не прибула до Сполучених Штатів.

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Agioi Fanendes вирушив із російського балтійського порту Приморськ наприкінці жовтня. Спочатку судно вказувало Нью-Йорк як пункт призначення, однак пізніше змінило його на позначку «за замовленням».

В операторській компанії Eastern Mediterranean Maritime Ltd. пояснили, що танкер і далі рухається за замовленням, оскільки порт розвантаження ще не підтверджений. Таку відповідь компанія надала Bloomberg на запит щодо маршруту судна.

Нагадаємо, 9 жовтня Дональд Трамп заявив про домовленість із Владіміром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський та світові ринки. За задумом президента США, це мало допомогти знизити ціни на пальне. Однак ініціатива викликала критику серед американських законодавців, які вимагали скасувати угоду та попереджали про можливі порушення санкцій. Згодом два з трьох танкерів із російським пальним, що прямували до США, змінили курс. Зокрема, судна Talisman і Leruo перестали вказувати американське узбережжя як пункт призначення. Обидва танкери перебувають під західними санкціями