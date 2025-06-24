Tech360: Policy, Talents & Growth

У Києві відбулась одна з наймасштабніших ІТ-подій року – Tech360: Policy, Talents & Growth, організована Асоціацією IT Ukraine. У ній взяли участь понад 50 лідерів думок, представників держави, бізнесу, освіти та понад 600 учасників офлайн і онлайн. Захід охопив три стратегічні треки – Policy, Talents, Growth. Tech360: Policy, Talents & Growth стала платформою для формування рішень на національному рівні. Gold Partner події виступила українська IT-компанія та співучасниця ITU FAVBET Tech.

Фото:Tech360: Policy, Talents & Growth Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Учасників привітали ключові представники уряду, зокрема віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, який під час виступу анонсував розробку українського аналога ChatGPT. За його словами, мовна модель буде зберігати дані в Україні, вчитиметься на національному контенті та стане основою для майбутніх AI-стартапів:

«Ми хочемо створити AI-модель, яка розуміє український контекст. Це критично важливо для національної безпеки та економіки майбутнього», – зазначив Федоров.

Фото: Tech360: Policy, Talents & Growth

Центральною темою безпекового треку стала панельна дискусія «AI та національна безпека: баланс між захистом і прогресом». Участь у ній взяли представники Мінекономіки, ДССЗЗІ, EPAM, UCLOUD.

Фото: Tech360: Policy, Talents & Growth

«Ми стоїмо на межі, де технології впливають на саму сутність державної безпеки. Штучний інтелект у відповідальних руках – це і щит, і меч України у війні майбутнього. Але головним є довіра та взаємодія. Лише разом ми зможемо створити рішення, які захищатимуть країну сьогодні та забезпечать її перевагу у майбутньому», – зазначив модератор панелі, CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

Фото: Tech360: Policy, Talents & Growth, Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech

Трек Talents був зосереджений на викликах ІТ-освіти, профорієнтації та інтеграції ветеранів. Серед ключових спікерів – Юлія Кіріллова (Мінветеранів), Михайло Винницький (МОН), Сергій Бабак (Комітет ВРУ з освіти) та Тарас Кицмей (SoftServe). Обговорювались реформи освітніх стандартів, створення нових університетів до 2030 року, роль швидких кваліфікаційних центрів і партнерських ініціатив, як-от «IT Connect UA» – проєкту для підтримки навчання українців, зокрема ветеранів.

Фото: Tech360: Policy, Talents & Growth

Окрема увага була приділена підвищенню доступності ІТ-ринку: AI-рішення для людей з інвалідністю, біопротезування, адаптація робочих просторів. Виступаючи у панелі про демографічні виклики, Оксана Жолнович (Мінсоцполітики) підкреслила важливість інклюзивності у цифровій трансформації.

Tech360: Policy, Talents & Growth став не лише майданчиком обговорень, а й інкубатором нових партнерств та ідей. Як відзначили організатори, саме такі зустрічі пришвидшують трансформацію ІТ-ринку і сприяють зростанню цифрової незалежності країни в умовах війни.