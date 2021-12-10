Ток-шоу із Андрієм Пальчевським може стати головним проектом на каналі

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (телеканали «Дом» і UATV) планує виділити 12 млн грн на створення ток-шоу з Андрієм Пальчевським. Про це повідомив профільний сайт про ЗМІ «Детектор медіа» із посиланням на дані порталу держзакупівель ProZorro.

Виробництвом ток-шоу із Андрієм Пальчевським займатиметься ТОВ «Імажинаріум». Керівником та кніцевим бенефіціаром цього підприємства, за даними YouControl, є Володимир Татаренко. Він є власником ще однієї компанії – «Зе медіа». Вона, як зазначає «Детектор медіа», займалася проведенням опитуванням президента Володимира Зеленського на місцевих виборах у 2020 році.

В описі йдеться, що у підприємства є нагальна потреба у власному розважальному продукті, оскільки це те, чому найбільше надає перевагу глядач. Водночас самий Пальчевський згадується як «медійна особистість, яка здатна привернути увагу до шоу та стати її рушійною силою». ДП «МПІУ» також припускає, що ток-шоу із ним може стати головним проектом телеканалу. Загалом планують створити 60 випусків по 45 хвилин кожен.

«Програма підніматиме актуальні для суспільства теми, які неможливо обговорити та вирішити в рамках новинного формату. Дозволить об’єднати біля екранів різних українців, адже проблеми у всіх спільні. Проєкт має виховний ефект та соціально важливий для людей. Повертає віру у справедливість», – йдеться в описі.

Нагадаємо, що у березні 2021 року телеканал «Дом» запустив програму «Погляд із Банкової» про досягнення Офісу президента, яку мала вести тоді ще речниця президента Юлія Мендель. Однак її поява на державному каналі виклика досить неоднозначну реакцію – пілотний випуск почав стрімко набирати негативні відгуки на Youtube. Під роликом на сьогодні понад 18 тис. «дизлайків» та менш як 1 тис. «лайків». Після шквалу негативних реакцій і питань від користувачів соцмереж шеф-редактор телеканалу Олексій Мацука зробив окрему заяву, в якій запевнив, що Мендель не працює на телеканалі та не є ведучою.

Андрій Пальчевський – політик, бізнесмен та телеведучий. Перший заступник міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту в уряді Миколи Азарова. Засновник і директор клініки та фонду Eurolab – саме у цій клініці здавав аналіз крові тоді ще кандидат в президенти Володимир Зеленський під час другого туру президентських виборів у 2019 році. Під час місцевих виборів балотуватися на посаду Київського міського голови разом зі своєю партією «Перемога Пальчевського».