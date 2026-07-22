Для профілактики багато городників використовують простий домашній засіб

Поява темних плям на листі томатів – одна з найпоширеніших проблем у середині літа. Якщо не звернути на неї увагу вчасно, рослина починає втрачати листя, слабшає, а врожайність помітно знижується. Однією з найпоширеніших причин такого ураження є септоріоз – грибкова хвороба, яка швидко поширюється у теплу та вологу погоду. «Главред» пише, як розпізнати захворювання, чим обробити томати та які профілактичні заходи допоможуть уникнути зараження.

Як розпізнати септоріоз

Перші ознаки зазвичай з'являються на нижньому листі. Спочатку утворюються невеликі округлі плями світло-сірого або світло-коричневого кольору з темною облямівкою. Згодом у центрі плям стають помітними дрібні чорні цятки – це плодові тіла грибка.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Інфекція поступово піднімається з нижніх ярусів угору. Уражене листя жовтіє, висихає та опадає, через що кущ втрачає здатність повноцінно живити плоди.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Найактивніше септоріоз розвивається за температури від +16 до +27 градусів у поєднанні з високою вологістю повітря.

Чим септоріоз відрізняється від інших плямистостей

Городники нерідко плутають септоріоз із ранньою плямистістю (альтернаріозом), однак між цими хворобами є кілька відмінностей.

Для септоріозу характерні:

дрібні округлі плями;

світлий центр;

темна облямівка;

чорні точки всередині плями.

За альтернаріозу плями більші, темніші та мають добре помітні концентричні кільця.

Правильне визначення хвороби допомагає обрати найефективніше лікування.

Чому виникає грибкова інфекція

Найчастіше зараження відбувається за поєднання кількох несприятливих чинників.

До розвитку хвороби призводять:

тепла дощова погода;

загущені посадки;

поливання по листю;

погана циркуляція повітря;

рослинні рештки, що залишилися на грядці після попереднього сезону.

Спори грибка легко переносяться краплями води під час дощу або поливання.

Що робити після появи перших плям

Діяти потрібно якомога швидше.

Насамперед необхідно видалити все сильно уражене листя. Його не залишають на ділянці та не додають до компосту. Після обрізування секатор обов'язково дезінфікують, щоб не перенести інфекцію на здорові рослини. Якщо хвороба тільки починає розвиватися, застосовують біологічні або контактні фунгіциди, дозволені для використання на томатах. Обробку проводять відповідно до інструкції виробника та повторюють за потреби. За сильного поширення захворювання можуть знадобитися спеціалізовані фунгіцидні препарати.

Домашній профілактичний розчин

Для профілактики багато городників використовують простий домашній засіб.

Для приготування знадобиться:

1 столова ложка харчової соди;

1 чайна ложка рослинної олії;

кілька крапель рідкого мила;

4 літри води.

Усі компоненти ретельно змішують і використовують для обприскування здорових рослин один раз на тиждень у ранкові або вечірні години. Такий розчин не лікує сильно уражені кущі, проте може зменшити ризик розвитку грибкових хвороб.