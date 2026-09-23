Підряд охоплює понад 110 км дороги Київ – Ягодин

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області замовила послуги з утримання 727 км доріг до кінця 2028 року. Підряд вартістю понад 1,2 млрд грн отримала компанія «Волиньдорбуд», яку пов’язують із народними депутатами Ігорем Палицею та Степаном Івахівим. Про це у середу, 23 вересня, повідомило видання «Сила правди».

Тендер провели у серпні в истемі Prozorro. Очікувана вартість закупівлі становила понад 1,2 млрд грн. Участь у торгах взяла лише одна компанія – «Волиньдорбуд». Вона запропонувала виконати роботи приблизно на 2 млн грн дешевше від очікуваної вартості.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Договір із компанією підписали 18 вересня. Його вартість становить понад 1,2 млрд грн з ПДВ. Основну частину суми передбачили на 2027–2028 роки.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Що входитиме в утримання доріг

Згідно з договором, підрядник має очищати водовідвідні канави, ремонтувати узбіччя та ліквідовувати вибоїни, встановлювати й замінювати дорожні знаки, наносити розмітку та ремонтувати бар’єрні огородження.

Також «Волиньдорбуд» відповідатиме за озеленення вздовж доріг – обрізання дерев і косіння трави, обслуговування мостів і водопропускних труб, прибирання автобусних зупинок і туалетів. Окремо передбачене зимове утримання доріг: від приготування піщано-соляної суміші – до розчищення автошляхів від снігу.

Договір охоплює два автошляхи міжнародного значення, один регіональний та низку територіальних доріг. Зокрема, підрядник утримуватиме понад 110 км дороги Київ – Ягодин, а також транспортні розв’язки.

Реакція Держаудитслужби

Із 9 вересня закупівлю моніторить Держаудитслужба. Аудитори запитали, як «Волиньдорбуд» виконуватиме вимогу щодо доставки гарячих асфальтобетонних сумішей до найвіддаленіших ділянок дороги не пізніше ніж за три години.

Служба відновлення відповіла, що підрядник надав транспортні схеми із детальними розрахунками та маршрутами перевезення.

«За результатами аналізу встановили, що розрахунковий час до найвіддаленіших ділянок об’єкта не перевищує трьох годин», – відповів замовник аудиторам.

Також у Службі відновлення зазначили, що для перевезення сумішей «Волиньдорбуд» використовуватиме самоскиди із захисними термоізоляційними тентами.

Під час тендеру один із потенційних учасників також звернув увагу на формулу розрахунку інфляції. Зокрема, що індекс інфляції розраховують за весь період виконання робіт – понад два роки, а не прив’язують до здорожчання конкретних матеріалів у певний період.

У Службі відновлення відповіли, що встановлені вимоги відповідають законодавству та деталізують питання, які не врегульовані відповідною методикою.

Хто стоїть за «Волиньдорбудом»

ТОВ «Волиньдорбуд» заснували сім років тому в Ковелі. Фірма почала активно отримувати дорожні підряди після парламентських та місцевих виборів 2019–2020 років. За даними «Сили правди», на початку роботи компанія не мала власної техніки та користувалася обладнанням прикарпатських компаній «ПБС» і «Буковель».

«ПБС» пов’язують із колишнім народним депутатом Олександром Шевченком, якого називають другом і бізнес-партнером Ігоря Палиці. Водночас офіційною власницею «ПБС» є Іванна Непик. ТОВ «Буковель» належить колишній дружині та сину Ігоря Палиці – Оксані та Захару Палицям.

Зв’язок «Волиньдорбуду» зі Степаном Івахівим «Сила правди» пов’язує, зокрема, зі співвласником компанії Юрієм Романком. Раніше він був засновником фірми «Слово Волині» та місцевого «12 каналу», який пов’язують з нардепом.

Співвласниками «Волиньдорбуду» є Юрій Романко та Руслан Курило. Директор компанії – Василь Бадивський. У 2022–2023 роках «Волиньдорбуд» був одним із головних підрядників на будівництві та ремонті волинських доріг. Компанія також виконувала роботи під час будівництва сухопутного порту біля пункту пропуску «Ягодин».

У 2023–2024 роках компанія була серед основних підрядників на будівництві лісових доріг на Волині та Рівненщині.

Згідно з даними Prozorro, з 2021 року «Волиньдорбуд» отримав 110 державних замовлень на майже 4,2 млрд грн. Найбільшими замовниками були Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області та державне підприємство «Служба місцевих та автомобільних доріг в області».