Нові тролейбуси купили в українського ТОВ «Електронмаш»

Тернопіль отримав від Європейського інвестиційного банку 10,5 млн євро на модернізацію чотирьох дитячих садків та на закупівлю 17 нових тролейбусів від українського виробника ТОВ «Електронмаш». Про це повідомили на сайті Європейського інвестиційного банку.

Загалом на ремонт та утеплення дитсадків витратили 5 млн євро, а на закупівлю тролейбусів – 5,5 млн євро.

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Модернізація охопила дитсадки №1, №14, №20 та №21, які відвідують понад 1,1 тис. дітей і де працюють 250 співробітників. У цих закладах утеплили будівлі, замінили вікна й двері, модернізували системи опалення та вентиляції, встановили енергоефективне освітлення та покращили доступність приміщень. Роботи профінансовали в межах «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України» (UMIP).

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Закупівлю 17 тролейбусів профінансували в межах проєкту «Міський громадський транспорт України II» (UUPTP II). Транспорт купили в українського ТОВ «Електронмаш». Нові тролейбуси обладнані низькою підлогою, енергоефективними системами опалення й кондиціонування, інформаційними системами для пасажирів, GPS, відеоспостереженням та пандусами для маломобільних пасажирів.

Додамо, що ZAXID.NET раніше повідомляв про те, що львівський концерн «Електрон» після перемоги в тендері підписав із КП «Тернопільелектротранс» контракт на постачання 17 низькопідлогових 12-метрових тролейбусів вартістю 5,5 млн євро. Виробником транспорту є дочірня компанія концерну ТОВ «Електронмаш».