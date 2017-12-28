Терористам «ЛНР» передали підривника, який приніс українським воякам вибухівку у банці з медом

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 11:061452

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Терористам «ЛНР» передали підривника, який приніс українським воякам вибухівку у банці з медом
фото з відкритих джерел
Терорист поїхав назад до так званої «ЛНР»

66-річний житель Станично-Луганського району Луганської області, який три роки тому приніс бомбу в банці меду на блокпост ЗСУ і був за це засуджений до 15 років позбавлення волі, був переданий бойовикам «ЛНР» під час обміну полоненими. Про це пише LB.ua.

Внаслідок теракту, який здійснив пенсіонер у січні 2015 року, загинув один український військовий, ще троє отримали поранення.

Сватівський райсуд Луганської області визнав його винним за ч. 3 ст. 258 КК України (вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини) та ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України (незакінчений замах на повторне вчинення терористичного акту).

Терорист (у куртці бурякового кольору), засуджений в Україні до 15 років у в'язниці, під час обміну

Після вдалого теракту цей чоловік у лютому 2015 року намагався влаштувати ще один вибух, але був упійманий силовиками.

Як писав ZAXID.NET, 27 грудня під Горлівкою відбувся обмін полоненими. Бойовики звільнили 74 українців (один з заручників відмовився їхати на контрольвану Україною територію через сімейні обставини). Із 306 прибічників ОРДЛО, заанонсованих до обміну, погодилися перейти на неконтрольовану територію 233 особи.

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