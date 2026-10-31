Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія могла втратити від 374 до 770 тис. військових убитими

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія могла втратити від 374 до 770 тис. військових убитими. Загальна кількість загиблих і поранених у російській армії, за оцінками, може становити від 1,4 до 2,1 млн осіб. Такі дані наводять у дослідженні британського видання The Economist, яке було оприлюднене у п’ятницю, 30 жовтня.

Видання наводить попередні оцінки російських втрат, які поступово зростали:

Липень 2025 року – від 190 до 350 тис. загиблих, загалом від 900 тис. до 1,3 млн убитих і поранених.

Травень 2026 року – від 280 до 518 тис. загиблих, загалом від 1,1 до 1,5 млн убитих і поранених. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Жовтень 2026 року – від 374 до 770 тис. загиблих, загалом від 1,4 до 2,1 млн убитих і поранених.

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Таким чином, лише за період із травня до жовтня нижня межа оцінки кількості загиблих зросла на 94 тис., а верхня – на 252 тис. Якщо порівнювати з липнем 2025 року, нижня межа майже подвоїлася, а верхня збільшилася у 2,2 раза.

Точних офіційних даних про військові втрати Росія не оприлюднює. Тому The Economist використовує статистичну модель, яка враховує інформацію західних розвідувальних служб, оборонних відомств і незалежних дослідників. Ці дані видання зіставляє з власним трекером бойових дій, який відстежує інтенсивність зіткнень і зміни на лінії фронту. На основі сукупності цих показників The Economist формує діапазон можливих російських втрат.

Тоді як станом на 31 жовтня Генштаб ЗСУ повідомляв про близько 1 млн 588 тис. 170 ліквідованих російських бійців.