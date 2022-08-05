Концерт до Дня Незалежності в Emily Event Hall

Класична музика була, є та завжди буде вічною силою, яка лунає у часи успіхів та потрясінь, перемог та поразок, дає надію та підтримує людей завжди і всюди, даруючи сили та емоції для життя!

Emily Resort представляє

Вперше у стінах ультрасучасного Emily Event Hall відбудеться великий концерт класичної музики THE SOUND OF FREEDOM, присвячений багаторічній боротьбі української держави за Свободу та Незалежність. Головною інтригою події стане презентація професійного академічного оркестру – Emily Orchestra, який наживо виконає найвідоміші шедеври світової класики. Почути їх можна буде за допомогою найкращого в Україні звукового обладнання – L-Acoustics K3.

Прибуток від концерту буде спрямовано на підтримку Збройних сил України, а саме – закупівлю спеціалізованих мультифункціональних наборів «Ранок як вдома» для побуту та харчування бійців, котрі протягом тривалого часу перебувають в зоні активних бойових дій.

«Ранок як вдома» – це набір для військових на лінії фронту, який складається з усього необхідного, чого їм так бракує:

їжі довгого зберігання,

побутового інвентаря,

засобів для обігріву та сну,

інших корисних речей.

Мета ініціативи – турбота, мотивація та комфорт наших бійців, щоб військові починали свій ранок як вдома...

Деталі проведення THE SOUND OF FREEDOM

Коли: 21 серпня, неділя – 18:00

Де: Emily Event Hall, територія комплексу Emily Resort

Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б

Детальна інформація: 032 242 22 21

Квитки на сайті за посиланням.

На території Emily Event Hall буде вжито усі необхідні заходи безпеки.