Навіть у такого простого шоколадного десерту, як брауні, є свої «підводні камені», через які випічка може вийти сухою чи нерівномірно пропеченою. Щоб уникнути найпоширеніших помилок та отримати ідеальний шоколадний брауні, варто звернути увагу на кілька важливих нюансів. Shuba розповідає, чому десерт не виходить та як це виправити.

Використання холодних інгредієнтів

Це одна із найпопулярніших причин, чому десерти, зокрема брауні, не вдаються. Якщо ви хочете отримати ідеальний результат, дістаньте яйця, масло та всі інші інгредієнти з холодильника мінімум за пів години до того, як плануєте готувати.

Оптимальна температура продуктів має бути 22-23°C.

Неправильна форма для запікання

Брауні зазвичай випікають у глибокій квадратній формі розміром 20×20 см. І якщо у вас немає відповідного посуду, відрегулюйте кількість інгредієнтів або час випічки. Якщо ви використаєте занадто маленьку форму, десерт може не пропектися. А якщо форма завелика брауні пропечуться раніше, ніж вказано в рецепті та будуть сухими.

Шоколад

Якість шоколаду також впливає на смак та консистенцію брауні. Якщо ви використовуєте молочний шоколад замість темного, відрегулюйте кількість цукру – ймовірно, що брауні будуть занадто солодкими.

Проте не обов’язково шукати преміальний шоколад, для брауні підійде звичайний молочний або темний.

Ще один важливий момент – правильно розтопити шоколад. Ви можете зробити це на парі або в мікрохвильовці, проте будьте обережні із часовими інтервалами. Не тримайте шоколад у мікрохвильовій печі надто довго, бо він легко згорає. Краще діставати його кілька разів, перевіряти та перемішувати.

Надмірне змішування

Не зловживайте перемішуванням інгредієнтів для брауні. Краще використовуйте міксер, щоб змішати яйця з цукром, і використовуйте дерев’яну ложку або лопатку, щоб змішати суміш із борошном. Замішуйте тісто доки інгредієнти не з’єднаються, не більше як хвилину.