Якщо додати все одночасно, у тісті можуть утворитися грудочки

Щоб млинці вийшли тонкими й ніжними, важливо дотримуватися пропорцій і додавати інгредієнти в певному порядку. Якщо змішати все одразу, у тісті можуть утворитися грудочки. Видання Pysznosci розповідає, з чого почати замішування тіста й що додати наприкінці.

У якому порядку додавати інгредієнти в тісто?

Поширена помилка під час приготування млинців – одночасно всипати в миску борошно, влити молоко й додати яйця. Якщо змішати все одразу, у тісті можуть залишитися грудочки.

Спочатку варто поєднати рідкі інгредієнти. Розбийте яйця в глибоку миску й злегка збийте вінчиком. Потім влийте молоко та перемішайте до однорідності.

Лише після цього поступово всипайте просіяне борошно, постійно помішуючи тісто. Так борошно рівномірно розподілиться в рідині, а тісто вийде гладким.

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