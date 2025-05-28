Львів'ян запрошують пройти базові обстеження здоров'я просто неба
Медичні намети працюватимуть по всьому місту на 31 локації
У Львові із 3 до 7 червня триватиме традиційна загальноміська кампанія «Тиждень здоров’я», під час якої мешканці громади зможуть безкоштовно пройти базові обстеження та отримати консультації фахівців просто неба. Медичні намети працюватимуть на 31 локації по всьому місту – у парках, на площах, біля супермаркетів та в інших людних місцях.
Цьогоріч у рамках кампанії місто пропонує не лише звичний спектр профілактичних послуг, а й низку нових медичних обстежень, освітніх заходів і соціальних ініціатив для дітей та дорослих.
«Цього разу “Тиждень здоров’я” триватиме з вівторка до суботи. У суботу медичні намети працюватимуть у найбільш людних локаціях у зручні для мешканців години – з 12:00 до 17:00, а в інші дні – з 11:00 до 18:00. Ми хочемо, щоб якнайбільше людей скористалися цією можливістю і змогли подбати про своє здоров’я», – каже керівниця управління охорони здоров’я ЛМР Марта Матюшко.
Які обстеження можна пройти?
Під час «Тижня здоров’я» кожен охочий зможе:
- виміряти артеріальний тиск і пульс;
- дізнатися свій зріст, вагу, індекс маси тіла;
- пройти тестування на ВІЛ, вірусні гепатити B і C;
- перевірити рівень цукру в крові;
- оцінити загальний стан здоров’я;
- перевірити гостроту зору;
- дізнатися про наявність плоскостопості (за допомогою плантографа);
- пройти базове кардіологічне обстеження.
Обстеження проводитимуть кваліфіковані медичні працівники міських поліклінік за підтримки волонтерів. На окремих локаціях працюватимуть виїзні бригади швидкої допомоги з можливістю пройти електрокардіограму.
Новинки цього року
Уперше в межах заходу проводитимуть:
- безконтактну тонометрію, зокрема вимірювання внутрішньоочного тиску;
- дерматоскопію – обстеження шкіри з метою раннього виявлення новоутворень;
- особливу увагу цьогоріч приділять стоматологічній допомозі. Будуть заходи, присвячені гігієні ротової порожнини. Для дітей і дорослих проведуть навчання із використанням кольорових розчинів, які допоможуть побачити якість чищення зубів. Наймолодші учасники отримають подарунки.
Подарунки для містян від міських поліклінік
Міські поліклініки підготували цікаві акції та розіграші серед тих, хто пройде комплексне обстеження свого здоров’я, серед них розіграють заохочувальні сертифікати.
- 1-а міська поліклініка підготувала для розіграшу такі позачергові безкоштовні послуги: УЗД щитовидної залози, сеанс дарсонвалізації волосистої частини голови, сеанс ультразвукової терапії, сеанс масажу;
- 2-а міська поліклініка: спірометрія, скринінг захворювань органів дихання, визначення рівня глікованого гемоглобіну, діагностика латентного перебігу цукрового діабету, підбір окулярів за результатами перевірки гостроти зору, масаж спини, заняття з реабілітологом для укріплення опорно-рухового апарату, визначення стресостійкості в умовах війни (партнерська розмова з психологом);
- 3-тя міська поліклініка: визначення рівня вітаміну D, гормонів щитовидної залози (ТТГ, Т3, Т4), масаж спини;
- 4-а міська поліклініка: масаж шийно-комірцевої ділянки, масаж м'язів спини, магнітотерапія, Дарсонваль, ультразвукова терапія (ультрафонофорез), консультація логопеда для дитини до 12 років;
- 5-а міська клінічна поліклініка: загальний масаж, денситометрія;
- 6-а міська поліклініка: масаж шийно-комірцевої ділянки, масаж м'язів спини, масаж (ділянка на вибір), масаж дитячий загальний лікувальний, Ехо серця, УЗД колін, магнітотерапія, консультація логопеда для дитини до 12 років; консультація клінічного психолога тощо.
- Амбулаторно-поліклінічний центр на вул. Мазепи ВП «Лікарня Святого Пантелеймона»: визначення рівня вітаміну D, Ехо серця, глікований гемоглобін.
- Львівське ТМО 2: консультація психолога, запрошення на ресурсну зустріч у Центрі ментального здоров’я на тему здорового харчування, сеанс дарсонвалізації волосистої частини голови.
Локації та графік роботи медичних наметів
|
№
|
Місце розміщення
|
Дата розміщення
|
Час роботи
|
1.
|
пл. Ринок, 1
|
3-4 червня
|
11.00 – 18.00 год.
|
2.
|
пл. Митна
|
3-4 червня
|
11.00 –18.00 год.
|
3.
|
вул. Володимира Великого (поруч з ТЦ “Океан“)
|
3-4 червня
|
11.00 –18.00 год.
|
4.
|
вул. Широка (поруч з ринком “Левандівський“)
|
3-4 червня
|
11.00 –18.00 год.
|
5.
|
просп. Червоної Калини (поруч з ТЦ “Зубра-центр“)
|
3-4 червня
|
11.00 –18.00 год.
|
6.
|
просп. В. Чорновола (поруч з супермаркетом “Арсен“)
|
3-4 червня
|
11.00 –18.00 год.
|
7.
|
селище Рудне (на перетині вул. А. Шептицького – вул. Огієнка
|
3-4 червня
|
11.00 –18.00 год.
|
8.
|
м. Винники, вул. Галицька, 21-23
|
3-4 червня
|
11.00 –18.00 год.
|
9.
|
м. Дубляни (поруч з ЦНАП)
|
3-4 червня
|
11.00 –18.00 год.
|
10.
|
вул. Б. Хмельницького (поруч з автовокзалом “Північний“, АС-2)
|
3-4 червня
|
11.00 –18.00 год.
|
11.
|
площа перед Львівським національним університетом імені Івана Франка
|
5-6 червня
|
11.00 –18.00 год.
|
12.
|
простір біля пам’ятника королю Данилу Галицькому
|
5-6 червня
|
11.00 –18.00 год.
|
13.
|
вул. С. Бандери (площа перед головним корпусом Національного університету “Львівська політехніка“)
|
5-6 червня
|
11.00 –18.00 год.
|
14.
|
вул. В. Симоненка (площа біля ліцею ім. В. Симоненка Львівської міської ради)
|
5-6 червня
|
11.00 –18.00 год.
|
15.
|
пл. М. Кропивницького (поруч з храмом свв. Ольги і Єлизавети)
|
5-6 червня
|
11.00 –18.00 год.
|
16.
|
площа на перетині вул. І. Виговського – вул. Є. Патона
|
5-6 червня
|
11.00 –18.00 год.
|
17.
|
площа на перетині вул. Личаківської – вул. Тракт Глинянський
|
5-6 червня
|
11.00 –18.00 год.
|
18.
|
сквер на пл. Є. Петрушевича
|
5-6 червня
|
11.00 –18.00 год.
|
19.
|
вул. Сихівська (поруч з ТЦ “Сихів“)
|
5-6 червня
|
11.00 –18.00 год.
|
20.
|
вул. Т. Шевченка (поруч з ТЦ “ВАМ“)
|
5-6 червня
|
11.00 –18.00 год.
|
21.
|
вул. Т. Шевченка (поруч з квазікільцем)
|
5-6 червня
|
11.00 –18.00 год.
|
22.
|
вул. Стрийська (торгово-офісний центр “Фабрік“)
|
7 червня
|
12.00 –17.00 год.
|
23.
|
вул. Стрийська (поруч з ринком “Підземний“)
|
7 червня
|
12.00 –17.00 год.
|
24.
|
вул. Княгині Ольги (поруч з ринком “Провесінь“)
|
7 червня
|
12.00 –17.00 год.
|
25.
|
Стрийський парк (поруч з колишнім кінотеатром “Львів“)
|
7 червня
|
12.00 –17.00 год.
|
26.
|
вул. Білогорща (поруч з Народним домом Білогорщі)
|
7 червня
|
12.00 –17.00 год.
|
27.
|
вул. С. Петлюри (поруч з ринком “Новий“)
|
7 червня
|
12.00 –17.00 год.
|
28.
|
вул. І. Виговського (поруч з ринком “Південний“)
|
7 червня
|
12.00 –17.00 год.
|
29.
|
вул. Тракт Глинянський (поруч з АТБ-маркет)
|
7 червня
|
12.00 –17.00 год.
|
30.
|
вул. Хуторівка (ринок “Шувар“)
|
7 червня
|
12.00 –17.00 год.
|
31.
|
площа на перетині вул. І. Гетьмана Мазепи – вул. Пилипа Орлика
|
7 червня
|
12.00 –17.00 год.