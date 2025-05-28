"Тиждень здоров'я" у Львові стартує 3 червня

У Львові із 3 до 7 червня триватиме традиційна загальноміська кампанія «Тиждень здоров’я», під час якої мешканці громади зможуть безкоштовно пройти базові обстеження та отримати консультації фахівців просто неба. Медичні намети працюватимуть на 31 локації по всьому місту – у парках, на площах, біля супермаркетів та в інших людних місцях.

Цьогоріч у рамках кампанії місто пропонує не лише звичний спектр профілактичних послуг, а й низку нових медичних обстежень, освітніх заходів і соціальних ініціатив для дітей та дорослих.

«Цього разу “Тиждень здоров’я” триватиме з вівторка до суботи. У суботу медичні намети працюватимуть у найбільш людних локаціях у зручні для мешканців години – з 12:00 до 17:00, а в інші дні – з 11:00 до 18:00. Ми хочемо, щоб якнайбільше людей скористалися цією можливістю і змогли подбати про своє здоров’я», – каже керівниця управління охорони здоров’я ЛМР Марта Матюшко.

Які обстеження можна пройти?

Під час «Тижня здоров’я» кожен охочий зможе:

виміряти артеріальний тиск і пульс;

дізнатися свій зріст, вагу, індекс маси тіла;

пройти тестування на ВІЛ, вірусні гепатити B і C;

перевірити рівень цукру в крові;

оцінити загальний стан здоров’я;

перевірити гостроту зору;

дізнатися про наявність плоскостопості (за допомогою плантографа);

пройти базове кардіологічне обстеження.

Обстеження проводитимуть кваліфіковані медичні працівники міських поліклінік за підтримки волонтерів. На окремих локаціях працюватимуть виїзні бригади швидкої допомоги з можливістю пройти електрокардіограму.

Новинки цього року

Уперше в межах заходу проводитимуть:

безконтактну тонометрію, зокрема вимірювання внутрішньоочного тиску;

дерматоскопію – обстеження шкіри з метою раннього виявлення новоутворень;

особливу увагу цьогоріч приділять стоматологічній допомозі. Будуть заходи, присвячені гігієні ротової порожнини. Для дітей і дорослих проведуть навчання із використанням кольорових розчинів, які допоможуть побачити якість чищення зубів. Наймолодші учасники отримають подарунки.

Подарунки для містян від міських поліклінік

Міські поліклініки підготували цікаві акції та розіграші серед тих, хто пройде комплексне обстеження свого здоров’я, серед них розіграють заохочувальні сертифікати.

1-а міська поліклініка підготувала для розіграшу такі позачергові безкоштовні послуги: УЗД щитовидної залози, сеанс дарсонвалізації волосистої частини голови, сеанс ультразвукової терапії, сеанс масажу;

підготувала для розіграшу такі позачергові безкоштовні послуги: УЗД щитовидної залози, сеанс дарсонвалізації волосистої частини голови, сеанс ультразвукової терапії, сеанс масажу; 2-а міська поліклініка: спірометрія, скринінг захворювань органів дихання, визначення рівня глікованого гемоглобіну, діагностика латентного перебігу цукрового діабету, підбір окулярів за результатами перевірки гостроти зору, масаж спини, заняття з реабілітологом для укріплення опорно-рухового апарату, визначення стресостійкості в умовах війни (партнерська розмова з психологом);

спірометрія, скринінг захворювань органів дихання, визначення рівня глікованого гемоглобіну, діагностика латентного перебігу цукрового діабету, підбір окулярів за результатами перевірки гостроти зору, масаж спини, заняття з реабілітологом для укріплення опорно-рухового апарату, визначення стресостійкості в умовах війни (партнерська розмова з психологом); 3-тя міська поліклініка: визначення рівня вітаміну D, гормонів щитовидної залози (ТТГ, Т3, Т4), масаж спини;

визначення рівня вітаміну D, гормонів щитовидної залози (ТТГ, Т3, Т4), масаж спини; 4-а міська поліклініка: масаж шийно-комірцевої ділянки, масаж м'язів спини, магнітотерапія, Дарсонваль, ультразвукова терапія (ультрафонофорез), консультація логопеда для дитини до 12 років;

масаж шийно-комірцевої ділянки, масаж м'язів спини, магнітотерапія, Дарсонваль, ультразвукова терапія (ультрафонофорез), консультація логопеда для дитини до 12 років; 5-а міська клінічна поліклініка: загальний масаж, денситометрія;

загальний масаж, денситометрія; 6-а міська поліклініка: масаж шийно-комірцевої ділянки, масаж м'язів спини, масаж (ділянка на вибір), масаж дитячий загальний лікувальний, Ехо серця, УЗД колін, магнітотерапія, консультація логопеда для дитини до 12 років; консультація клінічного психолога тощо.

масаж шийно-комірцевої ділянки, масаж м'язів спини, масаж (ділянка на вибір), масаж дитячий загальний лікувальний, Ехо серця, УЗД колін, магнітотерапія, консультація логопеда для дитини до 12 років; консультація клінічного психолога тощо. Амбулаторно-поліклінічний центр на вул. Мазепи ВП «Лікарня Святого Пантелеймона»: визначення рівня вітаміну D, Ехо серця, глікований гемоглобін.

ВП «Лікарня Святого Пантелеймона»: визначення рівня вітаміну D, Ехо серця, глікований гемоглобін. Львівське ТМО 2: консультація психолога, запрошення на ресурсну зустріч у Центрі ментального здоров’я на тему здорового харчування, сеанс дарсонвалізації волосистої частини голови.

Локації та графік роботи медичних наметів