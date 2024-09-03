Том Хенкс опублікував на своїй сторінці в Instagram заяву, в якій поінформував шанувальників про рекламу медичних препаратів, в якій за допомогою штучного інтелекту було використано його зображення

Том Хенкс знову став жертвою шахраїв, про що він повідомив шанувальників в офіційній заяві, опублікованій в Instagram. Виявилося, що його зображення незаконно використали в рекламі медичних послуг. 68-річний актор звинувачує в цьому, серед іншого, штучний інтелект.

Том Хенкс вже багато років вважається одним з найпопулярніших голлівудських акторів у світі. На його рахунку кілька номінацій на «Оскар», в тому числі за такі стрічки, як «Великий», «Врятувати рядового Райана» і «Який прекрасний день», а також дві статуетки за культові «Філадельфію» і «Форреста Гампа». Однак слава має не лише блиск, а й тінь, як він щойно вкотре з болем переконався.

Актор опублікував на своїй сторінці в Instagram заяву, в якій поінформував шанувальників про рекламу медичних препаратів, в якій за допомогою штучного інтелекту було використано його зображення. При цьому він наголосив, що це було зроблено проти його волі і, крім того, всупереч чинному законодавству.

«В інтернеті з'явилося багато рекламних роликів, в яких неправдиво використовується моє ім'я, зовнішність і голос, що рекламують чудодійні способи лікування і ліки. Вони були створені без моєї згоди, шахрайським шляхом і за допомогою штучного інтелекту. Я не маю нічого спільного з цими персонажами, продуктами, методами лікування або людьми, які пропонують ці послуги. Не дайте себе обдурити. Не витрачайте важко зароблені гроші», – повідомив Хенкс у дописі.

Актор зізнався, що страждає на діабет 2-го типу, але єдиною людиною, з якою він консультується про хід свого лікування, є кваліфікований фахівець у цій галузі. Наостанок він звернувся до шанувальників із закликом бути пильними і не вірити всьому, що вони бачать в інтернеті.

Том Хенкс не вперше стає жертвою онлайн-шахраїв. Його зображення вже кілька разів використовували, зокрема, для просування стоматологічних послуг. Тоді ж актор вперше критично висловився про штучний інтелект і, зокрема, про деякі ситуації, в яких він використовується. На його думку, сам по собі ШІ непоганий, оскільки пропонує спектр різних можливостей. Однак вони повинні використовуватися в законних цілях, а не для обману людей і виманювання у них грошей, що, на жаль, трапляється досить часто.