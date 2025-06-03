Млинці – одна з тих страв, що завжди доречна: на сніданок, до чаю або як основа для солоного перекусу. Рецепт їх приготування досить простий, але вимагає уваги до деталей. Завдяки вивіреним пропорціям і кільком перевіреним порадам, млинці вийдуть тонкими, ніжними та універсальними- саме такими, які пасують до будь-якої начинки.

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

цукор – 2 ст. л.;

сіль – 1/3 ч. л.;

соняшникова олія – 2 ст. л. (+ ще 2 ст. л. для смаження);

молоко – 340 мл;

борошно – 130 г;

вершкове масло – 50 г (для змащування млинців).

Спосіб приготування:

У миску, в якій будете замішувати тісто, вбийте яйця, додайте цукор, сіль та соняшникову олію. Перемішуйте віничком до повного об’єднання компонентів. Далі влийте молоко та знову ретельно перемішайте – цукор і сіль мають повністю розчинитися, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Потім поступово додавайте борошно, постійно помішуючи, щоб тісто залишалося однорідним та без грудочок. Воно має бути рідким. Залиште тісто відпочити приблизно на десять хвилин, щоб клейковина встигла розійтися.

Пательню добре розігрійте і змастіть олією, скориставшись кулінарним пензликом або серветкою. Черпаком виливайте тісто на середину сковорідки та розподіляйте його по всій поверхні, нахиляючи пательню в різні боки.

Коли краї млинця підрум’яняться, акуратно переверніть його на інший бік і смажте до готовності. Таким чином приготуйте всі млинці, складаючи їх один на один. За бажанням кожен гарячий млинець можна змащувати вершковим маслом.