Смачні, домашні вареники – це не лише традиційна страва, а й чудовий спосіб зібратися разом із родиною чи близькими за спільною справою. Особливо, коли тісто виходить еластичним, м’яким і приємним у роботі – тоді процес ліплення перетворюється на справжнє задоволення.

Інгредієнти:

борошно – 360 г;

вода – 180 мл;

сіль – ½ ч. л.;

олія – 2 ст. л.;

борошно для підпилу – 20-30 г;

картопля – 300 г;

олія – 3 ст. л.;

цибулина для начинки – приблизно 120 г (1 шт.);

цибулина для подачі – 1 шт.;

мелений чорний перець – ⅓ ч. л.;

сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Спочатку підготуйте картоплю, очистьте її та наріжте великими кубиками. Перекладіть у каструлю, залийте холодною водою і варіть до готовності, поки вона не стане м’якою, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Тим часом замісіть тісто. У великій мисці з’єднайте борошно, воду, сіль та олію. Добре вимісіть до утворення еластичної, м’якої маси. Накрийте миску рушником або плівкою і залиште тісто «відпочити» на 15 хвилин, за цей час воно стане ще податливішим.

Для начинки очистьте дві цибулини та наріжте їх дрібними кубиками. Обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до золотистого кольору. Коли картопля звариться, злийте воду й потовчіть її в пюре, додайте половину обсмаженої цибулі, трохи меленого чорного перцю, посоліть до смаку та ретельно перемішайте. Начинка має охолонути перед ліпленням.

Посипте робочу поверхню борошном. Тісто розкачайте в тонкий пласт, приблизно пів міліметра завтовшки. За допомогою склянки виріжте кружечки. На кожен кружечок викладайте трішки картопляної начинки, після чого з’єднайте краї пальцями, щільно защипуючи, щоб вареники не розварилися.

Доведіть до кипіння підсолену воду в каструлі. Обережно викладайте вареники порціями і варіть їх кілька хвилин після спливання, зазвичай близько п’яти хвилин.

Готові вареники викладайте в миску і відразу перемішайте з рештою смаженої цибулі. Подавайте гарячими, зі сметаною або за власним смаком.