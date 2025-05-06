За словами Бессента, ідея угоди про надра від початку належала Дональду Трампу

Президент США Дональд Трамп має намір використати угоду про надра з Україною для впливу на Росію у переговорному процесі. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент на конференції Інституту Мілкена в Лос-Анджелесі 5 травня.

Бессент відзначив, що ідея угоди про надра з самого початку належала Дональду Трампу, і вона має кілька цілей.

«Це створило б для нього (президента Дональда Трампа – ред.) більше важелів впливу на російське керівництво, коли прийде час звернутися до них. Тому ідея полягала в тому, щоб почати з України, підписати угоду, яка покаже, що між США нікуди не підуть з України», – поділився міністр.

Окрім цього, за словами посадовця, угода про надра мала б стати «символом для втомленої американської громадськості, скептично налаштованої до нових фінансових зобов’язань, що з Україною можливо мати спільне процвітання. І тоді це було б, по суті, мовчазною гарантією безпеки через економічне партнерство».

Міністр фінансів США підкреслив, що підписана угода щодо створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови є безпрограшною. Україна надає активи, а США інвестують капітал з DFC (Міжнародна фінансова корпорація розвитку США), передовий американський досвід та ноу-хау.

« І це 50 на 50, це капітал, а не борг. Чого не скажеш про хижацькі китайські угоди, які підписують тут – “ми будемо володіти всіма вашими корисними копалинами”. Сенс цієї угоди – економічне партнерство, інвестиції та гарантії безпеки», – підсумував Скотт Бессент.

Нагадаємо, 30 травня Україна та США підписали угоду щодо створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Серед іншого, підписана угода охоплює видобуток 57 мінералів та містить пункт про військову допомогу США. З повним текстом угоди про копалини можна ознайомитися тут.

Агентство Reuters повідомляло, що зиск від угоди про видобуток корисних копалин між Україною та США може настати не раніше ніж через десять років. Причинами є недостатнє дослідження більшості родовищ корисних копалин в Україні, а також зруйновані через повномасштабне вторгнення РФ енергетика і транспорт.