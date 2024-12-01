Орбан в грудні відправиться у миротворчу місію

Новообраний президент США Дональд Трамп провів кілька телефонних розмов з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном після виборів. Про це у суботу, 30 листопада написала угорська служба «Радіо Свобода».

Угорські урядові джерела повідомили журналістам, що Трамп у телефонних розмовах цікавився думкою Орбана щодо припинення війни в Україні. При цьому варто відзначити, що Орбан підтримує дружні звʼязки з президентом Росії Владіміром Путіним й критично ставиться до допомоги Україні з боку ЄС.

За даними видання, Орбан в грудні відправиться у «миротворчу місію», проте деталі цих поїздок невідомі.

«Джерела повідомили, що вона може включати в себе передачу послань Трампа Зеленському, Путіну і президенту Китаю Сі Цзіньпіну», – додають у дописі.

До слова, після перемоги Трампа на виборах, Орбан висловив думку, що нова адміністрація США припинить надавати підтримку Україні у її боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, 2 липня Орбан відвідав Київ, де зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Після цього угорський прем'єр 5 липня прибув з неоголошеним візитом до Москви та зустрівся з президентом Росії Владіміром Путіним, що викликало різку критику з боку його західних союзників.

А уже 8 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Пекіну «з мирною місією» для України. Для цього глава угорського уряду зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.