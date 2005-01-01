Трамп наказав вислати із США 60 росіян і закрити російське консульство в Сіетлі

Трамп наказав вислати «десятки» російських офіцерів розвідки

Президент США Дональд Трамп в понеділок, 26 березня, розпорядився вислати 60 росіян зі Сполучених Штатів і закрив російське консульство в Сіетлі через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля на початку цього місяця у Великій Британії. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Сьогодні президент Дональд Трамп наказав вислати десятки російських розвідників з США та закрити російське консульство в Сіетлі через його наближеність до однієї з наших підводних баз і Boeing (компанія була заснована саме в цьому місті, зараз там розташований завод – ред.). Сполучені Штати проводять цю акцію спільно з нашими союзниками по НАТО та партнерами по всьому світу у відповідь на використання Росією військової хімічної зброї на теренах Сполученого Королівства», – пояснили рішення в Білому домі.

За даними інформаційних агентств, мова йде про 60 російських дипломатів.

Як інформує Deutsche Welle, сьогодні Німеччина та Франція також ухвалили рішення про висилку російських дипломатів у зв'язку з хімічною атакою у Солсбері, відповідальність за яку поклали на РФ.

За словами міністра закордонних справ ФРН Хайко Мааса, Берлін вишле зі своєї території чотирьох представників дипмісії РФ. При цьому зазначається, що мова йде про представників російських спецслужб, які діяли під дипломатичним прикриттям.

Зазначимо, що сьогодні про видворення російських дипломатів оголосили Україна та Польща.

Як інформував ZAXID.NET, російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною з серії «Новачок», яку розробили в Росії (СРСР). 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку схожих санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала поновлення роботи генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.