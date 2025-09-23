Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі в Нью-Йорку 23 вересня

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує збиття російських літаків, які порушують повітряний простір країн НАТО. Водночас державний секретар США Марко Рубіо висловив думку, що країни НАТО не будуть збивати російську авіацію, яка вдерлася на їхню територію без агресивних дій.

У вівторок, 23 вересня, у Нью-Йорку під час сесії Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп оголосили про проведення двосторонніх переговорів. Перед ними, під час спілкування з пресою, Трампу поставили запитання, чи підтримує він збиття російських літаків, які порушують повітряний простір країн НАТО.

«Так, я підтримую», – коротко відповів Трамп.

Водночас на запитання, чи підтримають США союзників по НАТО, якщо вони зіб'ють російський літак, президент США відповів ухильно. За його словами, це буде «залежати від обставин».

Зазначимо, раніше державний секретар США Марко Рубіо дав інтерв’ю CBS News, в якому заявив, що країни НАТО не збиватимуть російські літаки, якщо ті знову порушать простір НАТО без агресивних дій.

«Я думаю, що ви бачили, як НАТО реагує на ці вторгнення так, як ми завжди реагуємо на них, а саме: коли вони входять у ваш повітряний простір або вашу оборонну зону, ви підіймаєтеся і перехоплюєте їх. І саме це зробило НАТО, і саме це НАТО буде робити й надалі», – сказав Рубіо.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що країна буде захищати свій повітряний простір та збиватиме «всі літальні апарати», які його порушать. Таке рішення прем’єр-міністр озвучив на тлі вторгнення на територію Польщі двох десятків російських безпілотників.