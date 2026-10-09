Росія поставить на американський та світовий ринки мільйони тонн дизпалива

Дональд Трамп заявив, що під час розмови з Владіміром Путіним домовився про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світові ринки. Про це президент США написав у своїй соцмережі Truth Social, передає «Європейська правда».

Дональд Трамп повідомив, що провів «надзвичайно успішну дискусію» з російським диктатором Владіміром Путіним, під час якої вони домовилися про постачання дизельного пального. За словами Трампа, у межах домовленостей Росія терміново поставить понад 300 тис. тонн дизельного пального на американський та світові ринки, ще 500 тис. тонн – протягом листопада, а одразу після цього – ще 1 млн тонн дизеля. Згодом Росія поставить 3 млн тонн дизельного пального «у найкоротший термін».

«Завдяки нашому повному контролю над Ормузькою протокою та цій чудовій новині щодо російських енергоресурсів ціни на дизельне паливо для американців і, власне, у всьому світі, знизяться, до рекордно низьких рівнів, і це відбудеться швидко», – написав Дональд Трамп.

«Європейська правда» зауважує, що Міністерство фінансів США видало ліцензію № 135, яка дозволяє продаж, доставку, розвантаження та імпорт дизельного пального російського походження.

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На рішення Дональда Трампа відреагував Володимир Зеленський. Президент України наголосив, що для зняття санкцій не заохотить Росію до припинення війни, а навпаки призведе до ескалації.

«Подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу. Росія “віддячить” за дизель подальшим терором та підлостями. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити. Потрібна реальна деескалація з Росією і в дзеркальному форматі. Розраховуємо на справедливу підтримку Америкою нашого захисту життя, нашого захисту людей в Україні і на відповідну сильну розмову Сполучених Штатів з Росією. Сильну, а не слабку», – написав Володимир Зеленський.

Ймовірно, Дональд Трамп намагається знизити ціни на пальне напередодні проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада.

Нагадаємо, 13 вересня Дональд Трамп заявив, що українські атаки на російські НПЗ спричинили дефіцит дизельного пального у всьому світі. Він закликав Володимира Зеленського атакувати інші об’єкти в Росії.

14 вересня Володимир Зеленський повідомив, що США пропонують Україні та Росії запровадити енергетичне перемир’я – взаємне припинення ударів по критичній інфраструктурі. Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна погоджується на таке перемир’я, якщо Росія також утримуватиметься від атак. Однак Кремль щоразу відкидав цю пропозицію. Зокрема, 8 жовтня прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що РФ не бачить сенсу в переговорах щодо енергетичного перемир’я: «Наразі Київ пропонує не довгострокове врегулювання, а перемир’я в тій сфері, яка є його ахіллесовою п’ятою, – в енергетичному секторі».

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9 жовтня стало відомо, що, попри публічне ігнорування пропозиції про енергетичне перемир’я, РФ усе ж розглядає можливість погодитися на такий крок деескалації в обмін на зняття санкцій. Зокрема, Росія вимагаєрозблокування заморожених російських активів.