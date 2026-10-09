Трамп заявив про домовленість із Путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизеля
Мінфін США вже видав ліцензію на продаж, доставку, розвантаження та імпорт російського дизпалива
Дональд Трамп заявив, що під час розмови з Владіміром Путіним домовився про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світові ринки. Про це президент США написав у своїй соцмережі Truth Social, передає «Європейська правда».
Дональд Трамп повідомив, що провів «надзвичайно успішну дискусію» з російським диктатором Владіміром Путіним, під час якої вони домовилися про постачання дизельного пального. За словами Трампа, у межах домовленостей Росія терміново поставить понад 300 тис. тонн дизельного пального на американський та світові ринки, ще 500 тис. тонн – протягом листопада, а одразу після цього – ще 1 млн тонн дизеля. Згодом Росія поставить 3 млн тонн дизельного пального «у найкоротший термін».
«Завдяки нашому повному контролю над Ормузькою протокою та цій чудовій новині щодо російських енергоресурсів ціни на дизельне паливо для американців і, власне, у всьому світі, знизяться, до рекордно низьких рівнів, і це відбудеться швидко», – написав Дональд Трамп.
«Європейська правда» зауважує, що Міністерство фінансів США видало ліцензію № 135, яка дозволяє продаж, доставку, розвантаження та імпорт дизельного пального російського походження.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
На рішення Дональда Трампа відреагував Володимир Зеленський. Президент України наголосив, що для зняття санкцій не заохотить Росію до припинення війни, а навпаки призведе до ескалації.
«Подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу. Росія “віддячить” за дизель подальшим терором та підлостями. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити. Потрібна реальна деескалація з Росією і в дзеркальному форматі. Розраховуємо на справедливу підтримку Америкою нашого захисту життя, нашого захисту людей в Україні і на відповідну сильну розмову Сполучених Штатів з Росією. Сильну, а не слабку», – написав Володимир Зеленський.
Ймовірно, Дональд Трамп намагається знизити ціни на пальне напередодні проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада.
Нагадаємо, 13 вересня Дональд Трамп заявив, що українські атаки на російські НПЗ спричинили дефіцит дизельного пального у всьому світі. Він закликав Володимира Зеленського атакувати інші об’єкти в Росії.
14 вересня Володимир Зеленський повідомив, що США пропонують Україні та Росії запровадити енергетичне перемир’я – взаємне припинення ударів по критичній інфраструктурі. Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна погоджується на таке перемир’я, якщо Росія також утримуватиметься від атак. Однак Кремль щоразу відкидав цю пропозицію. Зокрема, 8 жовтня прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що РФ не бачить сенсу в переговорах щодо енергетичного перемир’я: «Наразі Київ пропонує не довгострокове врегулювання, а перемир’я в тій сфері, яка є його ахіллесовою п’ятою, – в енергетичному секторі».
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9 жовтня стало відомо, що, попри публічне ігнорування пропозиції про енергетичне перемир’я, РФ усе ж розглядає можливість погодитися на такий крок деескалації в обмін на зняття санкцій. Зокрема, Росія вимагаєрозблокування заморожених російських активів.