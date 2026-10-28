Зустріч президентів остаточно не узгоджена

Президент США Дональд Трамп у середу, 28 жовтня, заявив журналістам, що очікує на швидку зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Владіміром Путіним. За його словами, у відносинах між Вашингтоном і Москвою щодо війни в Україні є значний прогрес.

Трамп зазначив, що між США та Росією нібито вдалося досягти суттєвого прогресу в контексті війни проти України.

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«І, гадаю, у нас є значний прогрес у відносинах із Росією – у контексті РФ та України. Незабаром відбудеться зустріч, і, на мою думку, досягнуто значного прогресу», – сказав президент США.

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На уточнювальне запитання журналіста про те, яку саме зустріч він має на увазі, Трамп відповів, що йдеться про переговори за участю українського та російського президентів.

«Зустріч із президентом Путіним і з президентом Зеленським. І, гадаю, досягнуто значного прогресу», – додав він.

Раніше повідомлялося, що тристоронні переговори на технічному рівні планують провести в Абу-Дабі в першій половині листопада. Про намір відновити контакти сторін стало відомо після попередніх дипломатичних консультацій. Водночас заява Трампа не означає, що зустріч трьох президентів уже остаточно узгоджена. Американський лідер не назвав конкретної дати можливого саміту.