Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати поновлюють блокаду морських портів Ірану і стягуватимуть 20% від вартості всіх вантажів, що перевозитимуть через Ормузьку протоку. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social 13 липня.

«Ормузька протока відкрита і залишиться відкритою – з Іраном чи без нього. Ми відновлюємо блокаду Ірану», – написав Трамп.

У телефонному інтерв’ю телеканалу Fox News Трамп заявив, що Сполучені Штати мають намір стати «ангелами-охоронцями» протоки й повинні отримати компенсацію за свої зусилля.

«Нам нададуть компенсацію, адже інші країни дуже заможні. Вони на нашому боці, і від нас не можна очікувати, що ми будемо робити це за просто так», – сказав Трамп.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачав 60-денне припинення вогню та відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.

Однак уже 7 липня США завдали масованих ударів по території Ірану та скасували ліцензію, що дозволяла продаж іранської нафти. Цьому передували атаки на три танкери в Ормузькій протоці, відповідальність за які Вашингтон поклав на Тегеран.

Трамп заявив, що більше не вважає чинним перемир’я з Іраном, а меморандум про взаєморозуміння скасовується. Водночас 10 липня він повідомив, що США погодилися продовжити мирні переговори з Тегераном, хоча режим припинення вогню вже завершився.

12 липня Корпус вартових Ісламської революції оголосив про закриття Ормузької протоки. У відповідь Трамп заявив, що судноплавство через протоку триває, а також повідомив про нові американські удари по об’єктах в Ірані.