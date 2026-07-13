Трамп заявив, що США стягуватимуть 20% вартості вантажів за прохід Ормузькою протокою
За словами Трампа, США мають намір стати «ангелами-охоронцями» протоки
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати поновлюють блокаду морських портів Ірану і стягуватимуть 20% від вартості всіх вантажів, що перевозитимуть через Ормузьку протоку. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social 13 липня.
«Ормузька протока відкрита і залишиться відкритою – з Іраном чи без нього. Ми відновлюємо блокаду Ірану», – написав Трамп.
У телефонному інтерв’ю телеканалу Fox News Трамп заявив, що Сполучені Штати мають намір стати «ангелами-охоронцями» протоки й повинні отримати компенсацію за свої зусилля.
«Нам нададуть компенсацію, адже інші країни дуже заможні. Вони на нашому боці, і від нас не можна очікувати, що ми будемо робити це за просто так», – сказав Трамп.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, 18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачав 60-денне припинення вогню та відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.
Однак уже 7 липня США завдали масованих ударів по території Ірану та скасували ліцензію, що дозволяла продаж іранської нафти. Цьому передували атаки на три танкери в Ормузькій протоці, відповідальність за які Вашингтон поклав на Тегеран.
Трамп заявив, що більше не вважає чинним перемир’я з Іраном, а меморандум про взаєморозуміння скасовується. Водночас 10 липня він повідомив, що США погодилися продовжити мирні переговори з Тегераном, хоча режим припинення вогню вже завершився.
12 липня Корпус вартових Ісламської революції оголосив про закриття Ормузької протоки. У відповідь Трамп заявив, що судноплавство через протоку триває, а також повідомив про нові американські удари по об’єктах в Ірані.