Хоча деякі естетики захопили наші стрічки новин, не всі вони добре втілюються в реальний світ

Соціальні мережі зробили дизайн інтерʼєру доступним для широких мас, принісши з собою скарбницю унікальних ідей та модних трендів. Однак не всі вони дійсно варті того, щоб їх втілювати. Martha Stewart розповідає, які тренди варто залишити на екрані.

Табурети у формі фруктів.

Стільці у формі фруктів стали дуже популярними у соціальних мережах. Проте вони не призначенні для сидіння чи витримування ваги.

Специфічний основний стиль кімнати.

Такі тренди, як Barbiecore та cluttercore, прокотилися соціальними мережами як спосіб погратися з інтерʼєрами. Однак вони не завжди мають довговічність.

«Ця мікроестетика процвітає завдяки швидкому візуальному впливу, а це означає, що цілі кімнати зрештою фарбуються, меблюються або облаштовуються аксесуарами відповідно до концепції, яка здаватиметься застарілою, щойно алгоритм рухатиметься далі», – каже дизайнер інтер’єрів Білал Рехман.

Він вважає, що такі вічні матеріали, як камінь, метал та льон, зрештою економлять гроші в довгостроковій перспективі.

«Замість того, щоб гнатися за кольоровим трендом чи тематичною естетикою, створіть нейтральну текстурну основу, використовуючи ці матеріали, а потім виразіть свою індивідуальність за допомогою мистецтва, аксесуарів чи сезонних акцентів», – каже він.

Низькі білі дивани.

Хоча низькі білі дивани виглядають красиво, вони не дуже практичні. Білий диван швидко бруднитиметься, особливо, якщо він виготовлений з матеріалу, який постійно буде деформуватися і не виглядатиме так, як задумано. Краще обирати нейтральний диван – сірого або бежевого кольору.

Ліплення з пінопласту своїми руками.

Саморобні молдинги з пінопласту обіцяють миттєвий архітектурний шарм в інтер’єрі, але є один нюанс.

«Ці проєкти можуть добре виглядати на фотографіях для соціальних мереж, але в реальності іноді буває все навпаки. Матеріали можуть деформуватися, відшаровуватися або здаватись крихкими, і замість того, щоб покращити інтер’єр, лише його погіршують», – каже Рехман.

Дизайнерські дублікати.

Копії відомих брендів часто приваблюють через дешевизну. Однак такі копії майже завжди є короткочасним задоволенням. Вони можуть бути виготовленими з дешевих матеріалів або просто неякісними.

