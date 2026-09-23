Перші ознаки операції в районі Лиманського виступу західні аналітики помітили ще у травні

Третій армійський корпус звертався до західних OSINT-аналітиків із проханням не публікувати геолоковані дані про дії українських військових у районі Лимана, де починалася операція «Вівальді». Про це один із аналітиків, який працює під ніком @moklasen, розповів у коментарі Texty.org.

За даними видання, перші ознаки української операції в районі Лиманського виступу західні аналітики помітили ще наприкінці травня. Французький OSINT-аналітик Клеман Молен звернув увагу на сліди ударів російських КАБів поблизу села Нове.

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Оскільки російські військові не завдають авіаударів по власних позиціях, ці дані могли свідчити про присутність українських військових на території, яку Росія вважала під своїм контролем. Молен звірив інформацію з іншими OSINT-аналітиками, після чого його припущення підтвердилися.

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Згодом західні аналітики перестали публікувати оновлення щодо цього району. За словами @moklasen, представники Третього армійського корпусу звернулися до нього та інших OSINT-аналітиків із проханням припинити геолокацію українських позицій.

«Після моєї публікації від 23 травня про українські дії біля села Нове до нас звернулися представники 3-го армійського корпусу й попросили мене та інших припинити публікувати геолокації з цього району. Особисто я вирішив дослухатися до цього прохання», – розповів аналітик.

У Texty.org зазначають, що російські OSINT-ресурси часто використовують матеріали західних аналітиків, які самостійно перевіряють фото та відео з фронту й визначають геолокацію подій. Серед таких ресурсів видання називає, зокрема, Rybar та Анатолія Радова.

За версією журналістів, припинення публікацій про район Лимана могло позбавити російських аналітиків важливого джерела інформації про українське просування. Видання стверджує, що їхні матеріали читають у російському Міноборони, а тому інформація про зміни на фронті могла потрапляти до військового керівництва РФ через відкриті джерела. Журналісти також пов’язують інформаційну тишу із загальною тактикою забезпечення операції «Вівальді», про яку Україна офіційно почала говорити лише у вересні.

Нагадаємо, операція «Вівальді» триває на півночі Донецької області. 15 вересня командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що українські підрозділи провели зачистку від російської інфільтрації у Новоселівці, Олександрівці, Яровій та поблизу Корового Яру.