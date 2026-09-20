Третій армійський корпус звільнив ще понад 40 км² та два села на Донеччині
Українські військові провели другий етап контрнаступальної операції «Вівальді» на півночі Донецької області
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Під час другого етапу контрнаступальної операції «Вівальді» на півночі Донецької області українські бійці звільнили ще два населених пункти та понад 40 км² території. Про це повідомив у неділю, 20 вересня, командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький.
«Під час другого етапу “Вівальді” ми повернули ще 40 км² української землі. Населені пункти Шандриголове і Дерилове звільнені, населений пункт Дробишеве – повністю під українським контролем», – повідомив Андрій Білецький.
Білецький зауважив, що Шандриголове є критично важливою точкою як для Сил оборони, так і для росіян.
Під час другого етапу операції українські військові знищили понад 800 російських окупантів. Загальні страти противника разом з пораненими та полоненими склали понад 3000 солдатів.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Під час штурмових дій Третій штурмовий корпус активно використовував наземні роботизовані комплекси, щоб мінімізувати власні втрати. Зазначається, що корпус став першим у світі, який розпочав десантування НРК за допомогою важких бомберів – комплекси вдалося інфільтрувати на понад 10 км у тил росіян.
«Другий сезон операції “Вівальді” завершений. Але операція триває», – заявив Білецький.
Загалом під час операції Третій армійський корпус та придані підрозділи повернули під контроль України 125 км² територій, 50 км² з яких деокупували.
Нагадаємо, про контрнаступальну операцію «Вівальді» Білецький вперше повідомив 15 вересня. Під час її першого етапу військові зачистили 75 км² території біля Новоселівки, Олександрівки та Ярової, ще 10 км² – деокупували. Тоді росіяни втратили близько 1500 військових та 12 тис. безпілотників.