У Європі є місця, де кордон можна перейти за кілька кроків

В Європі є місця, де кордони кількох країн сходяться в одній точці, їх називають трипойнтами. Деякі з них вже встигли перетворитися на туристичні атракціони. Про один із них розповідає LuxFM.

Одним із таких трипойнтів є кордон Швейцарії, Франції та Німеччини. Він розташований поблизу Базеля, в районі Dreiländereck. Завдяки цьому всього за одну прогулянку можна побувати одразу в трьох країнах. Поруч із пішохідним маршрутом тут також є набережна Рейну.

Міст через Рейн поблизу місця, де сходяться кордони Швейцарії, Франції та Німеччини. Фото Erich Westendarp/Pixabay

А поблизу нідерландського міста Ваалс розташована Drielandenpunt – точка, де сходяться кордони Нідерландів, Бельгії та Німеччини. Тут можна піднятися на оглядову вежу, прогулятися туристичними маршрутами та пройти лабіринт, тож відвідування цього місця легко перетворити на окрему мініподорож.

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Краєвид поблизу місця сходження кордонів Нідерландів, Бельгії та Німеччини. Фото byamarin/Unsplash

Іншим прикладом трипойнту є кордони Польщі, Чехії та Словаччини. Вони сходяться в Яврожинці, що у Сілезьких Бескидах. Там для туристів прокладені відповідні маршрути. Деякі з них навіть облаштовані спеціальними підйомниками.

Трипойнт Польщі, Чехії та Словаччини. Фото Przezal/Wikimedia Commons

Трипойнт Польщі, Словаччини та України – точка Кременарос – розташований у Бещадах. До нього веде туристичний маршрут з польського боку, дорогою відкриваються краєвиди Карпат.

Місце, де сходяться кордони Польщі, Словаччини та України. Фото Jiří Komárek/Wikimedia Commons

У регіоні, де сходяться кордони Люксембурга, Франції та Німеччини, проводять пішохідний маршрут Hike Without Borders – за один день його учасники проходять територією трьох країн.

Монумент у Шенгені на прикордонні Люксембургу, Франції та Німеччини. Фото hpgruesen/Pixabay

Його називають ідеальним варіантом для тих, хто хоче побачити якомога більше країн за мінімум часу.