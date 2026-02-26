Лушпиння картоплі містить крохмаль та інші корисні сполуки, які живлять ґрунт

Багато городників витрачають чималі кошти на готові добрива, не замислюючись, що цінні поживні речовини щодня опиняються у відрі для сміття. Перець особливо чутливий до нестачі калію та кальцію, а також добре реагує на органічні речовини, що поступово розкладаються в ґрунті. Використання природних підживлень допомагає не лише зекономити, а й покращити структуру землі. Як правильно їх підготувати та внести, пише ProstoWay.

Картопляне лушпиння – природне джерело крохмалю

Лушпиння картоплі містить крохмаль та інші корисні сполуки, які живлять ґрунт. Його можна висушити в теплому приміщенні або в духовці за низької температури. Під час висаджування розсади достатньо додати невелику жменю сухої сировини в лунку.

Поступово розкладаючись, органіка збагачує землю та стимулює розвиток кореневої системи. Це створює сприятливі умови для формування міцних кущів і великих плодів.

Яєчна шкаралупа – для зміцнення рослин

Шкаралупа яєць є природним джерелом кальцію. Саме цей елемент допомагає запобігти вершинній гнилі та зміцнює стебла.

Перед використанням шкаралупу слід добре висушити й подрібнити до стану дрібного порошку. Чим менші частинки, тим швидше кальцій стане доступним для рослин. Порошок можна додавати безпосередньо в лунку або змішувати з ґрунтом під час перекопування.

Бананова шкірка – для солодких плодів

Шкірка банана містить значну кількість калію, який впливає на смак і аромат перцю. Її можна дрібно нарізати та закласти в землю під час посадки.

Інший спосіб – приготувати настій. Для цього кілька шкірок заливають теплою водою та настоюють протягом ночі. Отриманим розчином поливають молоді рослини, забезпечуючи їх додатковим живленням.

Важливі поради

Будь-які органічні залишки потрібно обов’язково присипати шаром ґрунту. Коренева система розсади не повинна безпосередньо контактувати з відходами, що перегнивають. Дотримання цього правила допоможе уникнути пошкодження корінців і забезпечить поступове та безпечне живлення.