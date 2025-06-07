Деякі собаки можуть бути занадто активними або навіть вимагати багато часу на виховання, що не завжди підходить для сімей із дітьми

Якщо у вас є діти, вибір собаки потребує особливої уваги. Деякі собаки можуть бути занадто активними або навіть вимагати багато часу на виховання, що не завжди підходить для сімей із дітьми. Express розповідає, про три породи собак, які не варто заводити у сім’ї з дітьми. Звісно, це тільки рекомендація від кінолога, а остаточний вибір робити вам.

Кінолог Вілл Атертон розповів, що однією з порід, яку не варто заводити є бордер-колі. Така порода добре піддається дресируванню та має величезний потяг до стадності. Тому якщо ця потреба не задовольняється, можуть виникнути неприємні наслідки.

«Всупереч поширеній думці, люди думають, що якщо вони так добре піддаються дресируванню, то з ними легко жити, але це дуже далеко від істини. Ці стадні інстинкти спрацьовують, і якщо ви не задовольняєте собаку належним чином, на що у багатьох людей не вистачає часу або сил, вона почне “пасти” ваших дітей. І я маю на увазі переслідування їх, кусання за щиколотки», – зазначив Атертон.

Ще одна порода собак, яка не дуже добре ладнає з дітьми – це акіта.

«Знову і знову я бачу, як у них виникають серйозні проблеми з дітьми, і це завжди неприємно, коли таке трапляється», – підкреслив експерт.

Третьою небажаною породою собак є далматинець, говорить фахівець: «Більшість людей не усвідомлюють, що далматинці мають одну з найвищих історій укусів тут, у Великій Британії, і часто кусають дітей».