Три сотні живописних полотен від 150 митців – у Львові стартував осінній салон «Високий Замок»

Цьогоріч на Осінній Салон «Високий Замок» митці надіслали близько півтисячі робіт. Із них до огляду відібрали триста. Є навіть із Німеччини та Нідерландів. А ще, окрім України, – доробки з Польщі та Грузії. Іменитих прізвищ – півтори сотні. Це живописці та скульптори.

«Цьогоріч у нас були вимоги до авторів: аби менша сторона роботи сягала хоча би 70 см. Таким чином ми хотіли збільшити трошки формат творів. Тому що в залах Палацу мистецтв великоформатні доробки виглядають краще», – пояснила членкиня оргкомітету, заступниця директора Палацу мистецтв Ольга Луковська.

Салон «Високий замок» цьогоріч вже 22-ий за рахунком. І оглядати його твори можна буде впродовж місяця. А наприкінці журі відбере десяток найкращих доробків.

Однак у межах дійства – ще кілька мистецьких виставок: дитячий малюнок, український плакат. Також цілий окремий зал віддали під роботи художника Григорія Смольського. У грудні виповнюється 125 років від його народження. Тож виставили і довоєнні твори, і з 80-х років минулого століття. Адже митець малював до останнього. Доробки з домашньої колекції.

«Тато, напевно, був би радий цій виставці! І не тільки батько, а й вся сім’я. У нас велика родина. Серед нас є художники: Юрчик Смольський, Лесик Смольський. То батькові внуки», – розповів син художника Андрій Смольський.

Особлива подія в межах Салону – відкриття в Палаці мистецтв міні-галереї «Art Space». Стартували виставкою графіки студентів Академії друкарства. Це поточні роботи і першокурсників, і магістрів новоствореної кафедри книжкової та станкової графіки.

«Ми вже маємо чотири виставки наших студентів. Дві з них відбулися в Польщі, дві – в Україні. А тут, в новій галереї, представлені роботи з фондів нашої Академії друкарства», – пояснила викладачка Академії друкарства Олена Жеребецька.

Галерею обладнали кондиціонером, як і інші зали, та сучасними бельгійськими підвісками для полотен.

«Кріплення цікаві тим, що витримують навантаження 6-8 кг. Ними користуються і галереї Європи, і в нас, в Україні», – розповів директор Палацу мистецтв Юрій Візняк.

А ще відновили конференц-зал і, обіцяють: цієї зими в Палаці буде тепло. А в планах на наступний рік: встановити сонячні батареї та утеплити стіни.