Львівський університет є одним із найпопулярніших вишів серед вступників

Ректор ЛНУ імені Івана Франка Роман Гладишевський підтримує ідею переходу на систему трирічного бакалаврату, як це передбачено реформою старшої школи. У інтерв’ю ZAXID.NET вчений розповів, чому реформу не потрібно ігнорувати.

«Підтримую ідею того, щоб студент міг навчатися три роки на бакалавраті, що узгодить наші освітні програми з європейськими стандартами. Обмін та зарахування кредитів буде простішим. Визначальною є не кількість років навчання, а якість освіти», – каже Роман Гладишевський.

Науковець підтримує освітню реформу, а перехід до старшої школи, де є профільне навчання, називає важливим.

«Після 12 років навчання вступник підходитиме більш цілеспрямовано до вибору професії. Тоді вже буде актуальним й трирічний бакалаврат. Ми уже працюємо над тим, щоб ввести систему трирічного бакалаврату для спеціальностей “Середня освіта”. Це ті спеціальності, де ми готуємо вчителів. Це також підтримка Нової української школи, щоб забезпечити тяглість підготовки фахівця від школи до університету», – переконаний ректор Львівського університету.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

На думку Романа Гладишевського, теперішня освітня модель може не витримати перевірки часом.

«12 років навчання у школі, 4 + 2 роки навчання в університеті і 4 роки аспірантури – це довго. Треба готувати фахівця, який легко зможе адаптуватися до ринку праці. Навчання має бути гнучкішим, адаптуватися до умов праці. Розвиток професійної кар’єри також є іншим. Загалом ми готові до змін у бакалавраті. Реформа в освітній галузі має розширювати можливості учня і студента», – додає Роман Гладишевський.

Прочитати велике інтерв’ю ректора ЛНУ імені Івана Франка Романа Гладишевського про перший рік на посаді, розвиток університету, вплив ШІ на освіту та намір перейти на систему трирічного бакалаврату можна за посиланням.

Раніше ми повідомляли актуальну вартість навчання у 2026-2027 році у: