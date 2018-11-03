Троє людей, серед яких дитина, загинули внаслідок пожежі у п’ятиповерхівці в Дніпрі

Пожежа виникла в однокімнатній квартирі на другому поверсі

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 09:19980

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У ніч на суботу, 3 листопада, у Дніпрі сталася пожежа у п’ятиповерхівці. Троє осіб, серед яких - чотирирічна дитина, загинули. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

«3 листопада о 00:25 до Служби порятунку міста Дніпро надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася у Чечелівському районі, по вулиці Робоча. Пожежа виникла в однокімнатній квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Горіли домашні речі у кімнаті площею 2 кв.м», - сказано у повідомленні.

Внаслідок інциденту загинули троє осіб (серед них - чотирирічна дитина). Ще одна дитина, якій 5 років, постраждала. Її госпіталізували до лікарні.

Причину виникнення пожежі встановлюють.

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