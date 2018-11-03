Троє людей, серед яких дитина, загинули внаслідок пожежі у п’ятиповерхівці в Дніпрі
Пожежа виникла в однокімнатній квартирі на другому поверсі
Суспільство — Андрій Стець, сьогодні, 09:19980
У ніч на суботу, 3 листопада, у Дніпрі сталася пожежа у п’ятиповерхівці. Троє осіб, серед яких - чотирирічна дитина, загинули. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
«3 листопада о 00:25 до Служби порятунку міста Дніпро надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася у Чечелівському районі, по вулиці Робоча. Пожежа виникла в однокімнатній квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Горіли домашні речі у кімнаті площею 2 кв.м», - сказано у повідомленні.
Внаслідок інциденту загинули троє осіб (серед них - чотирирічна дитина). Ще одна дитина, якій 5 років, постраждала. Її госпіталізували до лікарні.
Причину виникнення пожежі встановлюють.
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