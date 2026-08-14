Дівчата танцювали на фоні портретів загиблих військових

Поліція встановила особи трьох неповнолітніх дівчат, які танцювали під російську музику на алеї Героїв в місті Монастириська. Ними виявилися учениці 9-го, 10-го та 11-го класів. За такий вчинок перед законом відповідатимуть батьки двох молодших учасниць та одинадцятикласниця, яка досягла вже 16-річного віку.

Відео з танцями на фоні алеї Героїв оприлюднили в телеграм-каналі «Мій Тернопіль» 12 серпня. У ролику троє дівчат танцюють під російськомовну музику в центральній частині Монастириськ поблизу алеї Героїв і виконують акробатичні трюки. Після того як відео оприлюднили в інтернеті, користувачі соцмереж почали обурюватися.

До поліції щодо цього інциденту звернулися родичі загиблих військовослужбовців, а також рідні бійців, які нині перебувають на фронті. Про це повідомили в поліції Тернопільської області у п’ятницю, 14 серпня.

Поліцейські встановили, що дівчата танцювали на фоні алеї Героїв у місті Монастириська. Також встановили їхні особи. Ними виявилися три неповнолітні дівчини: одинадцятикласниця з Тернополя, яка приїхала до бабусі на канікули, та дві місцеві мешканки – учениці 9-го та 10-го класів.

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Щодо двох молодших учасниць події правоохоронці склали адміністративні матеріали на їхніх батьків за ч. 1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). За це передбачений штраф до 1700 грн.



Старша з дівчат, якій виповнилося 16 років, нестиме відповідальність самостійно. Щодо неї поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Покарання передбачене цієї статтею складає штраф до 119 грн або виправні роботи.

За даними поліції, родичі загиблих захисників звернулися до дівчат із вимогою публічно перепросити за свій вчинок.