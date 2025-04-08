Інцидент стався в ужгородському мікрорайоні «Радванка»

Ужгородський міськрайонний суд визнав Артура Букова, Степана Котлара та Йосипа Матея винними у хуліганстві. За пошкодження автомобіля, в якому перебували троє поліцейських, кожному з обвинувачених призначили рік умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 26 березня, інцидент стався в ужгородському мікрорайоні «Радванка», поблизу ромського табору. Артур Буков, Степан Котлар та Йосип Матей разом з іншими невстановленими особами ромської народності закидали камінням Volkswagen Passat, в якому перебували троє працівників районного управління поліції та двоє цивільних. Внаслідок нападу автівці завдано шкоди на 38,6 тис. грн.

15 березня підсудні уклали з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Оксана Світлик визнала їх винними у хуліганстві та призначила кожному рік умовного терміну. Уламки цегли, пляшку з-під пива та каміння, яким кидали в автівку, мають знищити. На вирок можуть подати апеляцію.