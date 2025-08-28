

Цитата дня «Наскільки безсоромно публікувати таке після жорстокого нападу терористичної держави Росії. Петере, якщо російський нафтопровід для тебе важливіший за українських дітей, вбитих Росією сьогодні вранці, це моральний занепад. Угорщина стоїть на неправильній стороні історії»

Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України , 28 серпня 2025 року



Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів своєму угорському колезі Петеру Сійярто, який вирішив заборонити в'їзд до країни командувачу української військової частини, відповідальному за атаку на нафтопровід «Дружба». Сійярто заявив, що атаки українських дронів по нафтопроводу «Дружба» є атакою на сувернітет Угорщини. Він також заборонив в’їзд на територію Угорщини командиру військової частини, відповідальному за ці атаки. Про удари по нафтопроводу відзвітував Роберт «Мадяр» Бровді, командувач Силами безпілотних систем Збройних сил України. Андрій Сибіга повідомив, що Україна вживе дзеркальних заходів у відповідь на дії Угорщини.