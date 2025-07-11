Ростислав Мельник та Андрій Федорів

Засновник та СЕО РІЕЛ Ростислав Мельник в інтерв'ю FEDORIV VLOG поділився історією власного бізнесу, розповів про перезавантаження бренду та спрогнозував майбутнє українського ринку.

Частина запису інтерв'ю відбулася на будівельному майданчику нового флагманського проєкту РІЕЛ у Львові – ЖК Big Ben.

За словами СЕО РІЕЛ Ростислава Мельника, у 17 років він торгував компонентами для сантехніки на ринку Львова, а у сферу нерухомості потрапив у 2000-х.

«Не знаючи, куди йду, я опинився в тому бізнесі та сегменті ринку, який дуже швидко зростав», – зазначив СЕО РІЕЛ.

Під час інтерв'ю Ростислав Мельник розповів і про невдачі в бізнесі, і про те, як доводилося вчитися на власних помилках:

«Мені доводилося багато чого вчитися на практиці та на власних помилках. Але мені ніколи не було соромно попросити про допомогу, якщо я чогось не знав».

Розповів і про успіхи, коли девелопер одним із перших впровадив складну CRM, дашборди, Power BI та підписав партнерство з Microsoft, а також як уже у 2019-му в компанії з'явилася Рада директорів.

Ростислав Мельник та Андрій Федорів / Фото РІЕЛ

У 2020-му він готував команду до можливої кризи, однак не міг спрогнозувати масштабу того, що станеться у 2022-му.

«На момент повномасштабного вторгнення ми мали зобов'язання на 620 тисяч квадратних метрів. У перші місяці спротиву ми зосередилися на війні. А вже в травні повернулися до бізнесу і почали ухвалювати болючі, але стратегічні фінансові рішення, що допомогли зберегти компанію», – поділився СЕО РІЕЛ в інтерв'ю.

За словами Мельника, компанія вже пройшла трансформацію і на початку червня 2025 року запустила шість амбітних проєктів. У Львові стартував продаж чотирьох концептуальних ЖК: Big Ben, Hyde Park, Harry та Father. А також двох у Києві – Brother та Sister.

«Нові проєкти РІЕЛ – це не просто квадратні метри, це – стиль життя та можливості», – наголосив в інтерв'ю Fedoriv Vlog Ростислав Мельник.

Ростислав Мельник та Андрій Федорів / Фото РІЕЛ

Зараз його ціль – «зробити ринок системним, залучити міжнародні фінансові інституції та нарешті дати людям доступ до справді доступного іпотечного житла».

РІЕЛ – це понад 22 роки досвіду на ринку нерухомості України. За цей час реалізовано більше як 100 об'єктів нерухомості у Львові та Києві, 1 мільйон квадратних метрів уже зданих і нових проєктів. Сьогодні РІЕЛ – у трійці загальноукраїнського рейтингу найбільших девелоперів країни за версією аналітичної команди ЛУН та Forbes Ukraine. Попри виклики війни, компанія успішно завершила всі проєкти, розпочаті до 2022 року в Києві, та зберегла лідерські позиції на ринку Львова.