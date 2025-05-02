У Шепетівці семеро підприємців змагалися за центр культури та дозвілля площею 1826 м2

У пʼятницю, 3 травня, відбувся аукціон з продажу будівлі міського центру культури та дозвілля ім. Островського у Шепетівці. Переможною у третьому раунді стала ставка підприємця Олега Павлійчука, який запропонував за об’єкт більще 18 млн грн, що у 202 рази перевищило початкову ціну.

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради виставив на приватизацію міський центр культури та дозвілля на вулиці Героїв Небесної Сотні 24 березня 2025 року. Стартова ціна лоту становила 90 180 грн. В описі об’єкту вказали, що переможець отримає приміщення площею 1826,80 м2.

Онлайн-аукціон відбувся 3 травня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли семеро учасників. Переможною стала ставка підприємця Олега Павлійчука, який запропонував за об’єкт 18 254 000 грн. Це у 202 рази перевищило початкову ціну.

Додамо, що згідно з даними YouСontrol, Олег Павлійчук зареєстрований як ФОП у місті Полонне Хмельницької області й спеціалізується у ресторанному та будівельному бізнесі.