В Україні продовжує дешевшати пальне

У понеділок, 23 листопада, в Україні знизилися середні ціни на бензин і дизельне пальне. Найбільше подешевшав бензин А-95 – на 2,24 грн за літр. Про це свідчать дані моніторингу «НафтоРинку».

Середня вартість бензину А-95 зменшилася до 84,23 грн/л, а дизельного пального – на 1,64 грн, до 99,01 грн/л. Найбільше ціни знизила мережа «Укрнафта». Бензин А-95 там подешевшав на 5 грн/л, до 79,90 грн, а А-92 – до 77,90 грн/л. Дизельне пальне подешевшало на 3 грн – до 96,90 грн/л.

У мережі «БРСМ-Нафта» бензин А-95 подешевшав на 3 грн, до 80,99 грн/л. Вартість дизеля не змінилася. АЗС AMIC знизила ціни на А-95 та дизель на 2 грн/л – до 82,90 і 97,90 грн відповідно.

На заправках ОККО бензин А-95 продають по 87,90 грн/л, а дизель – по 101,90 грн/л. За останній період ціни на них знизилися на 1 і 2 грн відповідно. У мережі WOG вартість обох видів пального також зменшилася: бензину – на 2 грн, дизеля – на 1 грн. Нині вони коштують стільки ж, як на ОККО.

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Мережа UPG знизила ціни на бензин А-95 та дизель на 1 грн/л – до 89,90 і 104 грн відповідно. В ОККО також подешевшав автогаз – на 1 грн, до 63,90 грн/л.

У Києві та області мережа KLO знизила вартість бензину А-95 на 1,50 грн, до 86,40 грн/л, а А-92 – до 80,50 грн/л. Дизель подешевшав на 1 грн – до 98,90 грн/л.

Ціни на українських АЗС у понеділок, 23 листопада / Інфографіка «НафтоРинку»

Водночас на початку торгів у понеділок світові ціни на нафту знизилися на 0,61–0,66%. За попередній тиждень нафта також втратила в ціні 4–5%.

До слова, директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн вважає, що ціни на пальне і далі знижуватимуться. Останні дев’ять місяців вартість пального виключно збільшувалась, та вже з початку листопада почалося зниження цін на бензин і дизель.