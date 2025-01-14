На українських автозаправках у період із 7 по 14 січня зросли ціни на пальне. В середньому, залежно від мережі та виду пального, його вартість зросла на 0,20-2,50 грн/л. Про це повідомив галузевий сайт enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

На зростання цін на пальне вплинули підвищення акцизів з 1 січня, гуртових цін та зниження курсу гривні. Найбільше акциз зріс на дизпальне, відповідно, АЗС активно переглянули ціни на цей вид пального. Крім того, суттєвіше зростали і європейські котирування, порівняно з бензином через здорожчання нафти.

Зокрема, середня роздрібна ціна на дизпальне за тиждень зросла на 65 коп./л – до 53,77 грн/л, на бензин А-95 – 21 коп. (до 56,07 грн/л), А-95+ – на 16 коп. (до 59,26 грн/л).

При цьому, на АЗС мереж VST, «Укр-Петроль», «Олас», «Автотранс» дизельне пальне подорожчало одразу на 2-2,30 грн/л.

У мережі «Паралель» ціни на цей вид палива зросли на 1-1,50 грн/л, залежно від регіону. Також на 1 грн і більше подорожчало пальне в мережах BVS, Marshal, «Кворум», «Фактор», «Укрнафта», Ovis, VostokGaz, ZOG, «Катрал», Sunoil, Green Wave і RLS.

Бензин найбільше подорожчав на АЗК «Олас» – одразу на 1,49 грн, до 54,99 грн/л. Мережі BVS, Marshal, «Автотранс», RLS і «Паралель» підвищили ціни на А-95 на 1 грн за літр. У решти операторів АЗС цей вид пального подорожчав на 40-70 коп. за літр.

Середня вартість автогазу за тиждень зросла на 46 коп. за літр – до 36,28 грн/л. Від початку року цей вид пального подорожчав на 90 коп. за літр. Зокрема, на АЗС «Авантаж» ціни на автогаз зросли на 1,50 грн – до 34,75 грн/літр. На 1-1,24 грн зросла вартість літра автогазу у мережах «Укрнафта», Shell, «Паралель», Motto, Marshal, BVS, «Автотранс», Mango, VST, «Катрал». У решті мереж ціна зросла в середньому на 10-83 коп./л.

Президент Володимир Зеленський у вересні підписав закон про підвищення акцизів на пальне з 1 січня. Після цього, за інформацією Економічної правди, найбільшої мережі автозаправок групи «Приват», до якої входять бренди «Авіас» та ANP, майже зник бензин через відсутність грошей для розрахунку із постачальниками.