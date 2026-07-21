«Укрнафта» підняла ціни на бензин і дизель на 2 грн за літр

Найбільші мережі АЗС продовжують переглядати ціни на пальне. За останніми даними, на більшості заправок подорожчали бензини та дизельне пальне, хоча окремі мережі знизили вартість дизеля. Про це повідомляє галузеве видання «Нафторинок» за результатами власного моніторингу.

Найбільше подорожчання бензину зафіксували на АЗС «Укрнафта», де вся лінійка бензинів додала 2 грн за літр.

На заправках SOCAR та AMIC бензини А-95 і А-95+ подорожчали на 1 грн/л. Мережа KLO підвищила ціну на А-92 на 1 грн/л, тоді як решта марок бензину подорожчали на 50 коп./л.

На АЗС «Укрнафта» також на 2 грн/л зросли ціни на всю лінійку дизельного пального. У мережі БРСМ преміальний дизель (ДП+) подорожчав на 2 грн/л, а звичайний дизель – на 1,50 грн/л.

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Водночас мережі AMIC та UPG підвищили вартість дизельного пального на 1,50 грн/л. KLO збільшила ціни на обидва види дизеля на 50 коп./л.

Водночас SOCAR та OKKO стали винятком: ці мережі знизили ціни на дизельне пальне приблизно на 1 грн/л.

Раніше ZAXID.NET писав, що світові ціни на нафту різко зросли після нового загострення конфлікту на Близькому Сході. Зокрема, вартість нафти марки Brent перевищила 90 доларів за барель і це найвищий показник з червня.