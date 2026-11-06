У приватників дрова дорожчі, проте вже колоті і готові до використання

В Україні дрова можна придбати напряму в найближчому лісництві через державний онлайн-магазин «ДроваЄ». Розповідаємо, чому тут дешевше і які можуть виникнути труднощі.

Державний магазин

Щоб придбати дрова онлайн з доставкою із найближчого лісництва в державному магазині «ДроваЄ», потрібно ввести свою адресу – так система підбере пропозиції з найближчих пунктів видачі. За бажанням, дрова можна забрати самостійно.

Ціни та пропозиція сортів залежать від локації. Наприклад, біля Львова пропонується сосна за ціною 975 грн за кубометр, а ті, хто живуть у Славському, можуть придбати дрова з твердолистяних порід за ціною 2478 грн за кубометр чи ялину європейську за 882 грн. Поблизу Самбора твердолистяну деревину в магазині «ДроваЄ» можна купити за ціною 1254 грн за кубометр або ж ялицю – за 822 грн.

Дещо більший вибір поблизу Сколе. Тут можна придбати ялину європейську за 822 грн за кубометр, хвойні за 1901 грн за кубометр, твердолистяні породи за 2478 грн за кубометр. Також лісництва тут пропонують вже колотий бук природної вологості – проте ціна, у порівнянні з іншими породами, висок – 4298 грн за м³.

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Скріншот зі сторінки магазину ДроваЄ

Поблизу Підкаменя на Золочівщині лісництва пропонують твердолистяну неколоту деревину за ціною від 1416 до 2228 грн за кубометр, а м’яколистяну – за 1158.

Дрова лісництва формують за трьома групами:

дуб, бук, граб – перша;

сосна, вільха – друга;

тополя, осика, верба – третя.

Третя група – найдешевша, проте, як писав ZAXID.NET раніше, дрова з різних порід дерев віддають різну кількість тепла, м’які породи швидше згорають.

Дешеві не означає не дорогі

Важливо врахувати, що доставка дров оплачується окремо. Проте навіть за гроші вона може бути не завжди доступна, тож доведеться подбати про самовивіз, що теж відобразиться на гаманці.

Також важливо, що в державному магазині переважно продають неколоту дров’яну деревину, яку ще потрібно порубати й поколоти, що коштуватиме щонайменше витраченого часу. Або ж доведеться заплатити людині, яка підготує дрова до використання.

Приватні продавці

У приватних продавців можна придбати вже готові до використання дрова. Пропозиції можна знайти в спеціалізованих онлайн-магазинах або на платформі OLX. Ціна тут буде вищою, проте для західного регіону – не настільки, як для менш лісистих областей.

Наприклад, як писало видання «Економічна правда», на OLX у Києві колоті дрова з твердолистяних порід (дуб, ясен) пропонують за 2,5–3 тис. грн, дрова з другої групи можна знайти дешевше – від 1 тис. грн. А на профільних сайтах деревину переважно продають ще дорожче – від 4–4,5 тис. грн за дуб, 3–3,5 тис. грн за сосну.

Важливо знати, що приватні продавці можуть купувати дрова в лісництвах через спеціальні торги. Отже, покупець може попросити у них відповідний документ, що підтвердить легальне походження дров.

Нагадаємо, українцям, які не можуть самостійно придбати дрова для опалення, держава може призначити субсидію в розмірі до 9,2 тис. грн – в середньому на дві тонни дров. У ПФУ раніше нагадували, що ціни на дрова можуть зростати через похолодання, тож варто швидше подавати заяву на субсидію.

Раніше ZAXID.NET також писав про те, скільки потрібно дров для опалення будинків різної площі.

Додамо, що самовільний збір деревини в лісі, навіть сухостою та гілок, що опали з дерев, заборонений і карається штрафом. В окремих випадках передбачена кримінальна відповідальність.