Ціни на газ не підніматимуть до 31 березня 2027 року

Уряд продовжив дію механізму спеціальних обов’язків на ринку газу до 31 березня 2027 року. Це дозволить зберегти чинні ціни для населення та підприємств теплопостачання протягом опалювального сезону. Про рішення 28 вересня повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За умовами покладання спеціальних обов’язків (ПСО) «Нафтогаз Трейдинг» продаватиме газ виробникам тепла і гарячої води для населення за фіксованою ціною 7420 грн за тисячу кубометрів. Люди купують газ для своїх осель за окремим тарифом – він також залишиться незмінним до 31 березня 2027 року.

Як пояснив міністр енергетики Денис Шмигаль, рішення також зберігає спеціальні умови постачання газу для операторів газорозподільних мереж та когенераційних установок на прифронтових територіях. За словами міністра, це має підтримати стабільну роботу теплових об’єктів і енергосистеми.

ПСО – це механізм, за яким держава визначає особливі умови продажу газу окремим категоріям споживачів. Попередній строк дії спеціальних умов для виробників тепла спливав 30 вересня 2026 року.

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З 1 жовтня тариф на електроенергію для більшості побутових споживачів становитиме 4,32 грн/кВт⋅год. Для домогосподарств з електроопаленням в опалювальний сезон діятиме ціна 2,64 грн/кВт·год на перші 2000 кВт·год на місяць. За споживання понад цей обсяг доведеться платити 4,32 грн/кВт·год.

Водночас єдиного тарифу на холодну воду в Україні немає – його розмір залежить від міста й постачальника. Наприклад, у Львові у вересні споживачі отримують платіжки за воду з удвічі більшими цифрами, адже з 1 серпня тариф на воду у Львові зріс із 25,88 грн за м³ до 56,38 грн за м³.